YouTube podnosi ceny. "Nie jest to dla nas łatwa decyzja"

czytaj dalej

Na piątek zaplanowano licytację mebli z fabryki należącej do Grupy Klose w Nowem w województwie kujawsko-pomorskim. Takie informacje przekazał Urząd Skarbowy w Świeciu. Do nabycia są łącznie 83 ruchomości. To między innymi komody, stoły, krzesła czy szafki RTV.