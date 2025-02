Użytkownicy aplikacji mObywatel mogą skorzystać z nowej usługi "Podpisz dokument". Dzięki temu właściciele elektronicznych dowodów osobistych uzyskali możliwość podpisywania oświadczeń lub innych dokumentów kierowanych na przykład do urzędu lub instytucji państwowej. - Podpis osobisty możemy wykorzystywać w kontaktach z administracją i wtedy ten podpis jest traktowany na równi z podpisem osobistym - tłumaczył na antenie TVN24 BiS Rafał Sionkowski z Centralnego Ośrodka Informatyki.

Od 25 lutego 2025 roku rozpoczęło się udostępnianie najnowszej wersji aplikacji mObywatel. Do użytkowników trafia wraz z nią usługa "Podpisz dokument". Skorzystają z niej właściciele dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, którzy mają aktywny certyfikat podpisu osobistego i 6-cyfrowy PIN (tzw. PIN2). Telefon z NFC i najnowsza wersja aplikacji pozwolą im podpisywać dokumenty w formacie PDF e-dowodem.

Rafał Sionkowski, zastępca dyrektora Departamentu Kanałów Cyfrowych z Centralnego Ośrodka Informatyki, zapewniał, że jest to "najzupełniej bezpieczne".

- Wykorzystujemy podpis osobisty, który posiadamy w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Cała komunikacja pomiędzy dowodem osobistym a aplikacją mObywatel jest szyfrowana i dzięki temu możemy podpisać dokument, który chcemy na przykład wysłać do urzędu czy do jakiejś jednostki administracji publicznej, żeby załatwić jakąś codzienną sprawę. I od kilku dni taka możliwość jest dostępna z wykorzystaniem nowej wersji aplikacji mObywatel i dowodu osobistego, który już od jakiegoś czasu posiadamy - mówił ekspert.

Co możemy podpisać?

Jak tłumaczył Sionkowski, nowej funkcjonalności aplikacji mObywatel możemy używać w kontaktach z administracją publiczną.

- Podpis osobisty możemy wykorzystywać w kontaktach z administracją i wtedy ten podpis jest traktowany na równi z podpisem osobistym. Możemy także wykorzystać podpis osobisty do załatwienia sprawy bardziej komercyjnej, ale wtedy musimy wcześniej upewnić się, czy druga strona, czyli strona, która będzie ufała temu podpisowi, jest w stanie ten podpis zaakceptować i zweryfikować - wskazał gość TVN24 BiS.

Zastrzegł przy tym, że o ile "w kontaktach z administracją jest to pewnik", to "w innych pozostałych kontaktach musimy sobie wcześniej z tą stroną, firmą czy jakąkolwiek jednostką doprecyzować, czy taki dokument podpisany w ten sposób z wykorzystaniem podpisu osobistego będzie honorowany".

Co oznacza warstwa elektroniczna? Jak z tego skorzystać?

By skorzystać z nowej funkcji aplikacji mObywatel trzeba spełnić jednak kilka warunków. Przede wszystkim musimy mieć dowód z warstwą elektroniczną, a także najnowszą wersję aplikacji na naszym smartfonie. Czym jednak jest w ogóle ta warstwa elektroniczna?

- Od kilku lat wszystkie nowo wydawane dowody osobiste posiadają warstwę elektroniczną. Wypełniając wniosek o dowód osobisty zaznaczamy sobie na formularzu, czy chcemy, aby nasz dowód posiadał podpis osobisty. Jeżeli wyraziliśmy taką chęć podczas wnioskowania o dowód, to nasz dowód jest wyposażony i potrzebujemy do tego najnowszej wersji aplikacji mObywatel - wyjaśniał Sionkowski.

Wskazuje przy tym, że "sam proces trwa dosłownie kilka sekund". - Wybieramy sobie w telefonie plik PDF, który chcemy podpisać. Dodajemy ten plik do aplikacji. Następnie zbliżamy dowód do telefonu i podpisujemy dokument - tłumaczył. - Taki dokument potem możemy sobie wysłać z użyciem właśnie telefonu, pocztą e-mail czy w dowolny sposób do jednostki administracji publicznej, która potem ten dokument zweryfikuje. Tak, że jest to w zasadzie niezmiernie proste. Sam proces zbliżenia dowodu do telefonu trwa dosłownie 2-3 sekundy i dokument zostaje wtedy podpisany - dodał ekspert.

Instrukcja krok po kroku

Usługa "Podpisz dokument" przeprowadza użytkownika przez cały proces krok po kroku, więc wystarczy wykonywać kolejno opisane w niej czynności.

Ministerstwo Cyfryzacji radzi, by najlepiej przygotować wcześniej plik do podpisu w formacie PDF. Jego maksymalna wielkość to 10 MB, a za jednym razem można podpisać w aplikacji jeden dokument. Następnie należy przygotować e-dowód, 6-cyfrowy PIN do podpisu osobistego (tzw. PIN2) oraz włączyć NFC w telefonie. Dla poprawy łączności z e-dowodem zaleca się zdjęcie z telefonu etui lub innych akcesoriów ochronnych.

Aby podpisać dokument, należy otworzyć usługę "Podpisz dokument" i stosować się do widocznych na ekranie instrukcji. Aplikacja wyświetli komunikaty powitalne wraz z listą wstępnych wskazówek. Następnie poprosi o dodanie dokumentu do podpisu.

Kolejny krok to wpisanie 6-cyfrowego numeru CAN e-dowodu, który widoczny jest w prawym dolnym rogu dokumentu na stronie ze zdjęciem. Następnie należy wpisać 6-cyfrowy PIN (tzw. PIN2). Kod ten ustalany jest w urzędzie przez właściciela dokumentu w trakcie odbioru e-dowodu. W następnym kroku aplikacja poprosi o przyłożenie e-dowodu do tylnej ściany telefonu, gdzie znajduje się moduł NFC. W tym momencie odbywa się składanie podpisu osobistego z e-dowodu na dokumencie PDF.

Po zakończeniu czynności użytkownik może zapisać lub otworzyć dokument, jeśli używa systemu Android. Ważne, aby na tym etapie zapisać dokument w pamięci swojego urządzenia, ponieważ podpisane dokumenty nie są przechowywane w aplikacji mObywatel. Dla użytkowników urządzeń z systemem iOS zapisanie dokumentu w pamięci urządzenia nastąpi automatycznie.

Podpis osobisty z e-dowodu jest równoważny z podpisem własnoręcznym w kontakcie z administracją publiczną. Oznacza to, że w ten sposób można podpisać wniosek, oświadczenie lub inny rodzaj dokumentu kierowany do urzędu lub instytucji państwowej i przesłać go np. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W przypadku innych podmiotów, jak osoby prywatne, firmy lub organizacje niepubliczne, obie strony muszą najpierw ustalić, że honorują ten rodzaj podpisu we wzajemnych relacjach, aby był on ważny.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że usługa "Podpisz dokument" jest "jednym z większych osiągnięć ostatnich miesięcy".

Dotychczas korzystanie z podpisu osobistego z e-dowodu było możliwe za pośrednictwem oprogramowania E-dowód menedżer w komputerze lub aplikacji eDO App. W pierwszym przypadku właściciel dokumentu potrzebuje czytnika e-dowodu, aby móc skorzystać z certyfikatu podpisu osobistego i podpisać nim dokument. Aplikacja eDO App to natomiast rozwiązanie na urządzenia mobilne, które umożliwia podpisanie dokumentu z użyciem e-dowodu i NFC w telefonie.

Aplikacja mObywatel podobnie jak eDO App wykorzystuje łączność bezprzewodową i pozwala skorzystać z certyfikatu podpisu osobistego e-dowodu za pośrednictwem modułu NFC w telefonie. Podpisywanie dokumentów nie wymaga już jednak instalowania osobnej aplikacji.

Ministerstwo zaznacza, że dokument do podpisu można przy tym dodać z wybranego miejsca, w tym z pamięci telefonu, chmury lub dysku. Podpisywanie pliku PDF e-dowodem w mObywatelu trwa zaledwie kilka minut. Warunkiem jest posiadanie przy sobie ważnego e-dowodu z aktywnym certyfikatem podpisu osobistego oraz 6-cyfrowego kodu PIN (tzw. PIN2), który wymagany jest do jego złożenia.

Autorka/Autor:jw/ToL

Źródło: TVN24 BIS, PAP