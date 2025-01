Wicepremier apeluje: należy zmienić dane logowania

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w piątkowym komunikacie resortu wydał zalecenia, które powinny wdrożyć osoby i instytucje, by ograniczyć skutki wycieku danych z EuroCert. Rekomendacje obejmują między innymi zablokowanie zdalnego dostępu, zmianę poświadczeń do kont i systemów oraz zaktualizowanie danych logowania.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w piątkowym komunikacie na stronie resortu wskazał, co należy zrobić, aby ograniczyć skutki wycieku danych z EuroCert, do którego doszło 12 stycznia b.r. Jak dodał - obecnie "utrzymuje się duży poziom ryzyka wystąpienia incydentów w polskiej cyberprzestrzeni".

Rekomendacje wicepremiera obejmują przede wszystkim przegląd infrastruktury IT, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań udostępnianych przez EuroCert oraz danych przetwarzanych przez firmę. - Analiza ma pozwolić na identyfikację potencjalnych luk bezpieczeństwa, które mogłyby być wykorzystane przez cyberprzestępców - wskazał Gawkowski.

Zalecił również natychmiastowe zablokowanie zdalnego dostępu oraz odcięcie powiązań infrastruktury z EuroCert, co ma uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do systemów. "Należy także przeanalizować logi systemowe (wszystkie działania w systemie - red.), począwszy od 1 listopada 2024 roku" - wskazano w komunikacie. To pozwoli wykryć przypadki nieuprawnionego użycia kont serwisowych lub powiązań międzysystemowych.