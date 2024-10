Złoty traci siły. "Dziś ten trend jest kontynuowany"

Polska waluta w czwartek od rana osłabiała się. Zdaniem Łukasza Zembika, dyrektora departamentu analiz DM TMS Brokers, w obliczu niepewności i podwyższonej awersji do ryzyka dolar stanowi walutę pierwszego wyboru, co powoduje kontynuację tendencji deprecjacji złotego.

Dolar drożeje

- Dziś ponownie zyskuje amerykański dolar i jest to tendencja, która utrzymuje się od poniedziałku. Co prawda na głównej parze walutowej zmienność jest dziś ograniczona, ale dolar zyskuje do innych walut, szczególnie Europy Środkowo Wschodniej, w tym złotego. Kurs EUR/USD spadł dziś do 1,1025, co jest najniższym wynikiem od pierwszej połowy września - powiedział Łukasz Zembik.