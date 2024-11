Wall Street mocno w górę, dolar drożeje

Na otwarciu sesji w USA Dow Jones Industrial rósł o 2,92 proc. do poziomu 43 450 pkt. S&P 500 zyskiwał 2 proc. i wynosił 5898 pkt. Nasdaq Comp. zwyżkiwał o 1,74 proc. do 18 760 pkt.

To reakcja inwestorów na amerykańskich giełdach na ponowne zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich.

Dolar się umacnia po wyborach

Wynik wyborów w USA

Trump już podziękował Amerykanom za wybranie go na szefa państwa.

Prognozy dla gospodarki

Oznacza też mocnego dolara, bo wygrana Trumpa to mniej obniżek stóp w USA, dodatkowo jego agenda wspiera amerykańską giełdę, ale jest niekorzystna dla wielu innych gospodarek, wszystko to oznacza napływ kapitału do USA.