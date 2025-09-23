Historyczny wynik na Wall Street. Gigant technologiczny napędza indeksy

W poniedziałek indeksy Wall Street znacząco wzrosły, głównie za sprawą sektora technologicznego. S&P 500, mimo początkowych wahań, osiągnął rekordowy poziom zamknięcia. Optymizm wśród inwestorów podsyciła przede wszystkim inwestycja Nvidii w Open AI, warta około 100 miliardów dolarów. Z kolei obawy w brańży technologicznej wzbudza decyzja Donalda Trumpa.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,14 proc. i wyniósł 46.381,54 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,44 proc. i wyniósł 6.693,75 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,70 proc. do 22.788,98 pkt.

W tym roku S&P 500 zyskał już 13,8 proc., a we wrześniu - miesiącu tradycyjnie słabym dla rynków - poprawił wynik o 3,6 proc. Oliver Pursche z Wealthspire Advisors ostrzegł jednak przed nadmiernym optymizmem, podkreślając, że "brakuje wyraźnego katalizatora do dalszych znaczących wzrostów, a rynki zdają się ignorować potencjalne trudności."

- Jeśli w ciągu najbliższych trzech miesięcy nic złego się nie wydarzy, rynki w zasadzie dają do zrozumienia, że chcą iść w górę i zrobią to do końca roku - powiedział Stovall.

Z historycznych danych wynika, że obecny tydzień jest najsłabszy w roku dla S&P 500.

Ogromna inwestycja w AI

Nvidia ogłosiła inwestycję około 100 mld dol. w OpenAI, który zamierza wybudować warte setki miliardów dolarów centra danych oparte na procesorach AI tego producenta układów scalonych.

OpenAI zamierza wdrożyć systemy Nvidia wymagające 10 gigawatów mocy. Akcje Nvidii wzrosły na koniec dnia o blisko 4 proc., co przełożyło się na wzrost kapitalizacji rynkowej o około 170 miliardów dolarów.

Akcje Oracle podskoczyły o ponad 6 proc. po doniesieniach z Białego Domu, że spółka odtworzy i zabezpieczy nową amerykańską wersję algorytmu TikToka w ramach umowy o sprzedaży amerykańskiego oddziału aplikacji, należącego do chińskiego koncernu, konsorcjum inwestorów z USA.

W tym samym czasie akcje Intela spadły o prawie 3 proc. Nvidia zapowiedziała nabycie udziałów w Intelu za 5 miliardów dolarów oraz współpracę przy rozwoju procesorów AI, co ma dać rywalowi zastrzyk kapitału w trudnym okresie.

Akcje Apple wzrosły o 4,3 proc. po podwyższeniu ceny docelowej przez analityków Wedbush, którzy wskazali na silne zapotrzebowanie na iPhone’a 17. Tesla zyskała 1,9 proc. Sektor technologiczny, ze wzrostem o 1,7 proc., ponownie poprowadził indeks S&P 500.

Obawy o podwyżkę opłat wizowych

Niepokój wśród inwestorów wzbudziły nowe opłaty wizowe dla zagranicznych pracowników wprowadzone przez prezydenta Donalda Trumpa, co spotkało się z krytyką ze strony przedstawicieli branży technologicznej.

Decyzja ta może być poważnym ciosem dla firm z sektora technologicznego i finansowego, które w dużej mierze polegają na wysoko wykwalifikowanych imigrantach, zwłaszcza z Indii i Chin.

- To przede wszystkim ryzyko dla kosztów operacyjnych i marż. Oczywiście może to spowodować nieznaczny wzrost płac i kosztów pracy. Firmy technologiczne mogą również znaleźć się w trudnej sytuacji, w której będą musiały stawić czoła karom, jeśli zdecydują się na zatrudnienie pracowników za granicą, gdy nie znajdą wystarczającej liczby pracowników w USA - powiedział Kyle Rodda, starszy analityk finansowy w Capital.com.

Autorka/Autor:BC/ams

Źródło: PAP, Reuters