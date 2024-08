Skorzystała ogromna liczba Polaków

Zastrzeżenie numeru PESEL skutecznie chroni przed kradzieżą tożsamości i oszustwami, utrudniając wykorzystanie danych do zaciągnięcia kredytu lub podpisania niechcianych umów. Do tej pory z tej możliwości skorzystało 4,5 miliona Polaków - poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

Jak wskazał resort cyfryzacji, zastrzeżony PESEL daje pewność, że instytucje finansowe dokładnie sprawdzą, czy wniosek jest składany przez właściwą osobę, co stanowi dodatkową warstwę ochrony dla finansów. - Zastrzeżenie numeru PESEL to najprostszy sposób na ograniczenie ryzyka, że przestępcy posłużą się naszymi danymi do wyłudzenia kredytu czy pożyczki. Zachęcam do tego każdego. Użytkownicy aplikacji mObywatel mogą to zrobić w kilka sekund - podkreślił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.