Ważny wyrok dla właścicieli mieszkań

Numery ksiąg wieczystych są danymi osobowymi - podał w komunikacie Urząd Ochrony Danych Osobowych, powołując się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. UODO dodał, że to oznacza, iż kara pieniężna w wysokości 100 tysięcy złotych nałożona przez prezesa Urzędu na Głównego Geodetę Kraju (GGK) jest w pełni zasadna. "Zastosujemy się do wyroku NSA" - przekazał Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną złożoną przez Głównego Geodetę Kraju na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 maja 2021 roku i "tym samym NSA zgodził się z sądem niższej instancji oraz organem nadzorczym, że numery ksiąg wieczystych są danymi osobowymi, a ich publikacja bez podstawy prawnej naruszała przepisy o ochronie danych osobowych" - wyjaśnił UODO.

Jest to istotne rozstrzygnięcie dla właścicieli mieszkań, które mają założone księgi wieczyste. Księgi wieczyste to jeden z najważniejszych dokumentów przy sprzedaży lub kupnie nieruchomości.

Numery ksiąg wieczystych to dane osobowe

Urząd podał w komunikacie, że "wyrok NSA oznacza też, że administracyjna kara pieniężna w wysokości 100 tys. zł, jaką Prezes UODO nałożył w 2020 roku na GGK za ujawnianie w serwisie Geoportal2 numerów ksiąg wieczystych, jest zasadna".

- Wszystkie argumenty przedstawione przez Prezesa UODO zostały potwierdzone najpierw przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, a teraz przez Naczelny Sąd Administracyjny. To kończy dyskusję na temat numerów ksiąg wieczystych i nikt nie powinien mieć już wątpliwości co do tego, że stanowią one dane osobowe w rozumieniu artykułu czwartego RODO - skomentował cytowany w komunikacie prezes UODO Mirosław Wróblewski.

Zgodnie z artykułem 4. RODO, "dane osobowe" to wszelkie informacje o zidentyfikowanej albo możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej na przykład poprzez imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy czy dane o lokalizacji. Może to być także jeden lub kilka czynników określających fizjologiczną, fizyczną, genetyczną, społeczną, psychiczną lub ekonomiczną tożsamość osoby fizycznej.

"Ujawnienie numeru księgi wieczystej pozwala na zidentyfikowanie osoby, której dane są zawarte w księdze wieczystej. A zakres danych ujawnianych w księdze wieczystej osób fizycznych obejmuje m.in. imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, adres nieruchomości, informacje o hipotece. Łatwy dostęp do tych danych naraża bardzo dużą liczbę osób (których dane dotyczą) na ryzyko kradzieży ich tożsamości" - opisał UODO.

Dodał, że "sąd ten nie tylko zgodził się z organem nadzorczym co do uznania numerów ksiąg wieczystych za dane osobowe, ale podkreślił też, że GGK swoim działaniem wręcz ułatwił użytkownikom serwisu Geoportal2 bezpośredni dostęp do zawartości ksiąg wieczystych".

"WSA stwierdził, że umieszczone w tym serwisie numery ksiąg wieczystych były jednocześnie odnośnikami przekierowującymi użytkowników bezpośrednio na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości do elektronicznych ksiąg wieczystych. Ta funkcjonalność powodowała, że użytkownicy nie musieli nawet podawać numeru księgi wieczystej, by uzyskać wgląd do informacji w niej zawartych, w tym do danych osobowych właściciela danej nieruchomości" - podsumował UODO.

"Główny Urząd Geodezji i Kartografii działa na podstawie prawa i w granicach prawa. Zastosujemy się do wyroku NSA" - przekazał tvn24.pl Departament Strategii i Współpracy Zagranicznej głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Księgi wieczyste – co to za dokumenty?

Księgi wieczyste to rejestry publiczne, które można porównać do dowodów osobistych wydawanych nieruchomościom. W księgach tych znajdują się najważniejsze informacje dotyczące stanu prawnego, właścicieli czy ewentualnych obciążeń na danym mieszkaniu, domu czy działce. Każda istotna zmiana dotycząca nieruchomości, taka jak jej sprzedaż czy ustanowienie hipoteki lub służebności, zostaje odnotowana w jej księdze wieczystej.

Autorka/Autor:BC/kris

Źródło: tvn24.pl