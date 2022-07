Wakacje kredytowe. Część kredytobiorców będzie musiała się pospieszyć

Ustawowe wakacje kredytowe będą dostępne od przyszłego miesiąca. Część banków zapowiada, że wnioski o skorzystanie z tego rozwiązania udostępni 1 sierpnia. Stanowi to ryzyko dla osób, które regulują raty kredytów 1. dnia każdego miesiąca, że przepadnie im możliwość zawieszenia jednej płatności. Poniżej podajemy terminy, od kiedy poszczególne banki mają przyjmować wnioski o wakacje kredytowe.

Prezydent Andrzej Duda w czwartek podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom i jeszcze tego samego dnia ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przepisy przewidują wprowadzenie możliwości tzw. wakacji kredytowych w 2022 i 2023 roku. Artykuły dotyczące tego rozwiązania wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 29 lipca.

Tak zwane wakacje kredytowe oznaczają zawieszenie obowiązku dokonywania płatności, do których kredytobiorca zobowiązany jest na podstawie zawartej umowy o kredyt hipoteczny, niebędący kredytem walutowym. Kredytobiorca lub kredytobiorcy (w przypadku kredytu z drugą osobą) będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania przez maksymalnie 8 miesięcy:

- od dnia 1 sierpnia 2022 roku do dnia 30 września 2022 roku – w wymiarze dwóch miesięcy, - od dnia 1 października 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku – w wymiarze dwóch miesięcy, - od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Kredytobiorca, który zechce skorzystać z tego rozwiązania już w sierpniu, będzie musiał złożyć wniosek przed terminem spłaty raty kredytu. Choć banki już szykują się do przyjmowania wniosków, to część z nich nie udostępni jednak takiej możliwości przed 1 sierpnia.

Stanowi to ryzyko dla kredytobiorców, którzy mają wyznaczony termin spłaty zobowiązania na 1. dzień miesiąca. Jeśli nie pospieszą się ze złożeniem wniosku, to mogą nie skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych w przyszłym miesiącu. W efekcie takie rozwiązanie będzie dla nich dostępne nie przez 8, a przez 7 miesięcy do końca 2023 roku.

O tę kwestię był pytany podczas poniedziałkowego briefingu prasowego rzecznik rządu Piotr Mueller, który zapowiedział, że zweryfikuje te informacje. - Wydaje mi się, że (bank - red.) powinien przyjmować te wnioski dokładnie z wejściem w życie tej ustawy - powiedział Mueller.

Odniósł się również do sytuacji, w której banki udostępnią wnioski w dniu spłaty rat kredytów a ten termin przypada na 1. dzień miesiąca. - Sprawdzę, ale jestem przekonany, że jeżeli by doszło do sytuacji, w której to miałoby być w tym samym dniu, to bank powinien udostępnić wcześniej taką możliwość - stwierdził rzecznik rządu.

Wnioski o wakacje kredytowe - od kiedy banki udostępnią wnioski?

W gronie banków, w których przyjmowanie wniosków w sprawie wakacji kredytowych ruszy od 1 sierpnia, jest Bank Millennium. "Bank Millennium udostępni klientom możliwość składania wniosku o tzw. wakacje kredytowe 1 sierpnia 2022 roku. O możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego klient będzie mógł wystąpić przez system bankowości elektronicznej - Millenet lub w placówce Banku Millennium" - poinformowało nas biuro prasowe Banku Millennium.

"Spłatę kredytu Bank Millennium zawiesi z dniem złożenia wniosku w Millenet lub z dniem wpływu papierowego wniosku do banku. Jeśli płatność raty wypada w dniu złożenia wniosku, należy złożyć go do godziny 19:00 tego dnia" - dodali przedstawiciele banku.

Alior Bank również komunikował, że przyjmowanie wniosków w przypadku tego banku ruszy od 1 sierpnia. "Jeżeli klienci złożą wniosek 1 sierpnia, a rata przypada na 1-go każdego miesiąca, ich rata ulegnie zawieszeniu" - wyjaśnił Marcin Pytlik, Dyrektor ds. Projektów i Rozwoju Biznesu w Alior Banku. Pytlik zgodził się ze stwierdzeniem, że w praktyce oznacza to, że złożenie wniosku jedynie 1 sierpnia w godzinach porannych - tak, aby zdążyć przed pobraniem raty z rachunku bankowego - umożliwi skorzystanie z ustawowych wakacji kredytowych.

PKO Bank Polski w informacji zamieszczonej na stronie internetowej napisał, że "już od 29 lipca br. w serwisie iPKO będzie można złożyć online wniosek o ustawowe wakacje kredytowe". Wcześniej bank informował, że "udostępni wnioski o zawieszenie w pierwszym dniu możliwego zawieszenia spłaty kredytu, tj. 1 sierpnia 2022".

Bank Pekao nie podał dokładnej daty. "Obecnie testujemy przygotowane rozwiązania systemowe. Udostępnimy możliwość składania wniosków poprzez serwis transakcyjny Pekao 24 oraz aplikację mobilną PeoPay. Składanie wniosków będzie również możliwe w oddziałach banku" - przekazało biuro komunikacji tego banku.

Santander Bank Polska będzie przyjmował wnioski od 29 lipca. "Wnioski dot. rat płatnych w danym miesiącu będzie można składać najpóźniej do terminu ich płatności zgodnie z harmonogramem spłat kredytu. W przypadku rat płatnych 1 sierpnia wniosek należy złożyć najpóźniej 1 sierpnia" - wyjaśniła w odpowiedzi przesłanej TVN24 Biznes Ewa Krawczyk z Santander Bank Polska.

Na pytanie, co w sytuacji, gdy kredytobiorca złoży wniosek o skorzystanie z wakacji kredytowych, ale mimo wszystko następnie rata zostanie pobrana z rachunku kredytobiorcy, zapewniła, że "rata zostanie zwrócona na rachunek klienta".

ING Bank Śląski poinformował na swojej stronie, że wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego zostanie udostępniony "w dniu wejścia w życie ustawy, czyli najwcześniej 29 lipca 2022 roku".

Piotr Rutkowski, zastępca rzecznika prasowego mBanku, zapewnił, że "bank będzie gotowy na przyjmowanie wniosków o wakacje kredytowe zgodnie z przepisami od dnia wejścia ustawy w życie". "Wnioski będzie można składać przez bankowość elektroniczną od razu, więc osoby, których rata przypada na pierwszy dzień miesiąca będą mogły z tej opcji skorzystać" - przekazał Rutkowski w przesłanej nam odpowiedzi.

W odpowiedzi przesłanej przez bank BNP Paribas nie padła konkretna data udostępnienia wniosków o zawieszenie spłaty rat. "Wakacje kredytowe zaczynają obowiązywać w dniu złożenia wniosku przez Klienta. Aby skorzystać z tego rozwiązania w danym miesiącu, kredytobiorca powinien złożyć wniosek do dnia pobierania raty z rachunku bankowego" - wyjaśniło biuro prasowe banku BNP Paribas.

Od kiedy poszczególne banki będą przyjmowały wnioski o wakacje kredytowe:

PKO BP - 29 lipca,

Bank Pekao - brak informacji,

Santander Bank Polska - 29 lipca,

ING Bank Śląski - 29 lipca,

mBank - 29 lipca,

BNP Paribas - brak informacji,

Bank Millennium - 1 sierpnia,

Alior Bank - 1 sierpnia,

Getin Bank - 29 lipca.

Zapytaliśmy też poszczególne banki o to, w przypadku jakiej części kredytów spłata raty przypada na 1. dnia miesiąca, nie otrzymaliśmy jednak takich informacji.

Ile czasu zajmie złożenie wniosku o wakacje kredytowe?

Co jednak istotne - według zapewnień samych banków - złożenie wniosku o skorzystanie z wakacji kredytowych ma zająć około 1-2 minut.

We wniosku ma się znaleźć m.in. informacja o wnioskowanym okresie lub okresach zawieszenia spłaty kredytu oraz oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Co ważne, oświadczenie - jak czytamy - będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Według przepisów spłata kredytu ma zostać zawieszona na okres wskazany we wniosku z dniem doręczenia wniosku do banku.

Bank będzie miał wprawdzie 21 dni - od dnia doręczenia wniosku - na jego potwierdzenie, ale jednocześnie wskazano w ustawie, że "brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu".

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes