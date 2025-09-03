Jest decyzja w sprawie stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych - o 0,25 punktu procentowego - podano w komunikacie. Oznacza to, że stopa referencyjna wynosi 4,75 procent.

Rada Polityki Pieniężnej w środę na zakończenie dwudniowego posiedzenia zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych do poziomu:

stopa referencyjna 4,75% w skali rocznej; stopa lombardowa 5,25% w skali rocznej; stopa depozytowa 4,25% w skali rocznej; stopa redyskontowa weksli 4,80% w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 4,85% w skali rocznej.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 4 września 2025 r.

RPP obniżyła wcześniej stopy w maju br. - wszystkie o 50 pb., a następnie w lipcu o 25 pb.

W czwartek, 4 września o godz. 15.00 odbędzie się konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Decyzja RPP - komentarze analityków

"Zgodnie z oczekiwaniami RPP obniżyła stopy o 25pb, więcej informacji dowiemy się z komunikatu, który zostanie opublikowany za godzinę" - przekazali na platformie X analitycy mBank Reserach.

Rozwiń

"RPP wróciła z wakacji z gołębim nastawieniem i obcięła stopy procentowe o 25 pb. Jak bardzo gołębie jest to nastawienie, dowiemy się jutro na konferencji prasowej prezesa NBP" - napisali analitycy Pekao.

Rozwiń

Z kolei eksperci PKO Research zwrócili uwagę, że do obniżki mogły przekonać radę korzystne dane inflacyjne oraz te z rynku pracy.

"Istotne będzie to jak RPP postrzega brak konsolidacji fiskalnej na 2026 i na ile może on stać na przeszkodzie do dalszych obniżek. Pełniejsza ocena perspektyw polityki pieniężnej będzie możliwa po jutrzejszej konferencji Prezesa NBP i na podstawie wypowiedzi członków RPP" - dodali.

Rozwiń

Analityk Exante Bartosz Sawicki zwrócił natomiast uwagę, że to trzecia redukcja stóp procentowych w tym roku. Jak dodał, ostatnia w tym roku obniżka przewidywana jest na czwarty kwartał br.

"Od maja koszt pieniądza zmniejszono łącznie o 100 pb. Na IV kw. rynki wyceniają jeszcze jedną obniżkę. Jej najbardziej prawdopodobny termin to listopad, gdy Rada będzie znać treść nowej projekcji" - ocenił.

Rozwiń

Autorka/Autor:Pkarp/BC/ams

Źródło: tvn24.pl, PAP