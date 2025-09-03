Dziś ważna decyzja dla kredytobiorców. "Przestrzeń do dalszego łagodzenia"

W środę Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści prognozują ich obniżkę o 0,25 punktu procentowego. Ostatnia obniżka miała miejsce w lipcu tego roku.

We wtorek Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła dwudniowe posiedzenie poświęcone stopom procentowym Narodowego Banku Polskiego. Decyzję poznamy w środę, a na czwartek zaplanowano konferencję prezesa banku centralnego Adama Glapińskiego.

Spodziewana obniżka stóp procentowych we wrześniu 2025

Ekonomiści spodziewają się obniżki stóp. Według przedstawicieli banku Pekao na dłuższy czas wchodzimy w otoczenie niskiej inflacji, a RPP ma wystarczające argumenty do obcięcia stóp w środę o 25 pb. "Cięcie zobaczymy prawdopodobnie także w IV kwartale br., a referencyjna stopa obniży się na koniec roku do 4,5 proc.” – ocenili komentując dane o inflacji w sierpniu.

GUS poinformował w piątek w tzw. szybkim szacunku, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w wzrosły w zeszłym miesiącu o 2,8 proc. rdr a w porównaniu z lipcem spadły o 0,1 proc.

Według analityków PKO BP sierpniowe dane inflacyjne były prawdopodobnie zaskoczeniem dla RPP. Wskazali, że połączenie lepszych danych inflacyjnych i zauważalnego hamowania wzrostu płac w lipcu skłoniło ich do rewizji naszej prognozy na wrześniowe posiedzenie RPP. "Naszym zdaniem Rada zdecyduje się na obniżkę o 25 pb, pomimo relatywnie luźnej polityki fiskalnej i braku regulacji dotyczących cen energii dla gospodarstw domowych"- zaznaczyli.

Wyrazili opinię, że złoty w oczekiwaniu na kluczową dla rynków środową decyzję RPP oraz wydźwięk przekazu z czwartkowej konferencji prezesa NBP będzie stabilny.

"RPP będzie jednak również komunikować swoje obawy"

Także według ekonomistów banku ING w środę zobaczymy obniżkę stóp procentowych o 25 pb. Ich zdaniem w październiku możemy mieć do czynienia z pauzą w obniżkach stóp, a kolejna debata w tej kwestii odbędzie się w listopadzie, kiedy Rada zapozna się z nową projekcją inflacyjną.

"Według naszych prognoz inflacja pozostanie w pobliżu celu NBP (2,5 proc. z odchyleniem +/- 1 pkt proc. - red.) w najbliższych kwartałach, co daje RPP przestrzeń do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej także w 2026 r” - dodali.

Podobną obniżkę - o 25 pb - zdaniem Biura Analiz Makroekonomicznych PZU sugerowały ostatnie wypowiedzi członków RPP. "Z pewnością po publikacji projektu budżetu na 2026 r., RPP będzie jednak również komunikować swoje obawy dotyczące luźnej polityki fiskalnej" - stwierdzono w publikacji PZU.

Obecna wysokość stóp procentowych

Podczas poprzedniego decyzyjnego posiedzenia, na początku lipca br., RPP zdecydowała o obniżeniu stóp o 25 punktów bazowych. Tym samym główna stopa - referencyjna, wynosi 5 proc. w skali roku wobec wcześniejszych 5,25 proc.; stopa lombardowa wynosi 5,50 proc., stopa depozytowa 4,50 proc., stopa redyskontowa weksli 5,05 proc., a stopa dyskontowa weksli 5,10 proc.

Wcześniej RPP obniżyła stopy procentowe na początku maja - o 50 pkt bazowych; stopa referencyjna spadła wówczas z 5,75 proc. do 5,25 proc.

Autorka/Autor:Pkarp/ToL

Źródło: PAP