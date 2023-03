Jest decyzja w sprawie stóp procentowych w strefie euro. "Powyżej oczekiwań"

Stopy procentowe w strefie euro w górę. Europejski Bank Centralny (EBC) w czwartek zdecydował o podniesieniu głównej stopy procentowej o 50 punktów bazowych do poziomu 3,50 procent.

"Przewiduje się, że inflacja pozostanie zbyt długo na zbyt wysokim poziomie. W związku z tym Rada Prezesów podjęła dziś decyzję o podwyższeniu trzech podstawowych stóp procentowych EBC o 50 punktów bazowych, zgodnie z jej determinacją, by zapewnić szybki powrót inflacji do średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2 proc. Podwyższony poziom niepewności wzmacnia znaczenie opartego na danych podejścia Rady Prezesów do decyzji w zakresie stóp procentowych, które będą określane na podstawie oceny perspektyw inflacji w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych, dynamiki inflacji bazowej oraz siła transmisji polityki pieniężnej" - napisano w komunikacie.