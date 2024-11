Stopy bez zmian, kredyty drożeją

Z danych zebranych przez Sadowskiego wynika, że PKO BP podwyższył oprocentowanie stałe z 6,78 proc. do 7,65 proc. podwyżki pojawiły się także w: BNP Paribas (z 6,6 proc. do 7,3 proc.), ING Bank Śląski (z 6,95 proc. do 7,37 proc.) czy Velo Bank (z 6,7 proc. do 7,44 proc.).