Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 złotych brutto od początku 2025 roku - napisał w liście otwartym do premiera Donalda Tuska prezes Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński.

Z najnowszego projektu rozporządzenia wynika, że najniższa krajowa w 2025 roku wzrośnie do 4666 złotych brutto wobec 4626 złotych proponowanych wcześniej na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego.

Apel do premiera w sprawie najniższej krajowej

"Apelujemy o niepodejmowanie decyzji, które będą działać na szkodę małych i średnich przedsiębiorców, a w konsekwencji na szkodę polskiej gospodarki. Polska Izba Handlu, najszersza reprezentacja handlu w Polsce, zrzeszająca około 30 000 sklepów prowadzonych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców, zwraca uwagę, że podwyższenie wysokości pensji minimalnej od 1 stycznia 2025 r. do 4666 zł będzie obciążeniem, którego nie udźwigną przedsiębiorcy MŚP" - napisano w liście otwartym do premiera Donalda Tuska .

PIH wskazała, że "z oceny skutków regulacji projektu rozporządzenia, planowana na 2025 r. przez rząd podwyżka płacy minimalnej do 4666 zł i stawki godzinowej do 30,5 zł oznacza koszt dla małych i średnich firm rzędu 11,8 mld zł, a dla dużych firm 3,15 mld zł".

Według PIH w przypadku "mikro i MŚP, zwłaszcza w handlu, będzie to dewastujące dla tysięcy placówek handlowych, które już w tej chwili funkcjonują na progu rentowności" i "będzie to bez wątpienia czynnik prowadzący do likwidacji tysięcy sklepów".