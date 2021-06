500 plus dla emerytów i rencistów. Senacka komisja dała zielone światło

Emeryci i renciści mają zyskać prawo do świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego w wysokości 500 złotych - tak zakłada projekt ustawy zgłoszony przez senatorów. W środę propozycja została poparta przez senacką Komisję Ustawodawczą. Zmiany miałyby obowiązywać od 1 września tego roku.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym zgłoszony przez grupę senatorów. Do reprezentowania senatorów w dalszych pracach został upoważniony senator Marek Borowski.

Zaproponowane przepisy rozszerzają bon turystyczny na emerytów i rencistów. "Rozszerzenie zakresu beneficjentów tego świadczenia stanowiłoby istotne finansowe wsparcie dotkniętej społeczno-gospodarczymi skutkami COVID-19 polskiej branży turystycznej – emeryci i renciści byliby bowiem uprawnieni do dokonywania płatności za pomocą tego bonu od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r., a zatem w okresie zmniejszonego popytu na usługi hotelarskie czy imprezy turystyczne, oferowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w uzasadnieniu dołączonym do projektu.