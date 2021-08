Polski Ład. Gowin zapowiada rozwiązania korygujące propozycje podatkowe Ministerstwa Finansów

Polski Ład - składka zdrowotna

- Jako Porozumienie jednoznacznie wskazujemy, że to, co chce zrobić MF w odniesieniu do jednoosobowych działalności gospodarczych, jest podniesieniem danin o 50 procent, z 19 procent do 28 procent – stwierdził Jarosław Gowin w Rzeszowie.