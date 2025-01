Nowość w rozliczeniach PIT

- W obecnej wersji aplikacja jest przeznaczona dla osób fizycznych. W kolejnych etapach każda zmiana, jaka zostanie wprowadzona do e-US, będzie miała odzwierciedlenie w aplikacji mobilnej – powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej szef Krajowej Administracji Skarbowej i wiceminister finansów Marcin Łoboda.

Wiceszefowa KAS i wiceminister finansów Małgorzata Krok wyjaśniła, że – inaczej niż w przypadku e-US dostępnego na stronie internetowej – użytkownicy aplikacji tylko raz się zalogują na swoim profilu zaufanym, a następnie wchodzą już do aplikacji z wykorzystaniem numeru PIN lub biometrii.

- Dane nie są przechowywane na urządzeniu, toteż nawet po zgubieniu telefonu są one bezpieczne. Istnieje także możliwość wyłączenia z poziomu strony internetowej dostępu do aplikacji, co jest korzystne właśnie w sytuacji, kiedy zgubiliśmy telefon – powiedziała Małgorzata Krok.