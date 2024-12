Pieniądze mogą przepaść. ZUS ostrzega

Jeśli rodzice chcą otrzymać świadczenie Aktywnie w żłobku z wyrównaniem od października, wniosek powinni złożyć najpóźniej 2 stycznia 2025 roku - wynika z wyjaśnień zamieszczonych na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Program Aktywny rodzic obejmuje trzy świadczenia dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia: Aktywni rodzice w pracy, Aktywnie w żłobku i Aktywnie w domu. Świadczenie Aktywnie w żłobku zastępuje obecne dofinansowanie w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Świadczenie jest kierowane do rodziców dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna. Wsparcie wynosi do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością, o ile ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Świadczenie nie pokrywa kosztów wyżywienia.

Jak informował niedawno ZUS, jeszcze nie wszyscy rodzice, których dzieci uczęszczają do żłobka, złożyli wnioski o świadczenie Aktywnie w żłobku. Zakład nadal wypłaca im dofinasowanie żłobkowe w kwocie 400 zł miesięcznie.

Co jednak ważne, jeśli rodzice chcą otrzymać świadczenie Aktywnie w żłobku z wyrównaniem od października 2024, powinni złożyć wniosek najpóźniej 2 stycznia 2025 r. Jeśli rodzic nie zdąży w tym terminie, to ZUS przyzna świadczenie od miesiąca, w którym rodzic złożył wniosek, czyli bez wyrównania za poprzednie miesiące.

Dlaczego warto złożyć wniosek do 2 stycznia

ZUS przypomina, że wniosek o świadczenie Aktywnie w żłobku można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego.

Jeśli rodzic złoży wniosek w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy, czyli najpóźniej 2 stycznia 2025 r., to będzie miał prawo do świadczenia od 1 października (jeśli spełni pozostałe warunki).

Od 3 stycznia obowiązują już inne terminy na złożenie wniosku o świadczenie Aktywnie w żłobku. Aby mieć prawo do świadczenia od dnia, od którego dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka, rodzice powinni złożyć wniosek w ciągu 2 miesięcy od tego dnia. Rodzic dostanie świadczenie również za miesiąc, w którym dziecko poszło do żłobka, pomimo że złoży wniosek w następnym miesiącu.

Jeśli rodzic złoży wniosek o to świadczenie po upływnie 2 miesięcy od dnia, w którym dziecko poszło do żłobka, to świadczenie Aktywnie w żłobku ZUS przyzna od miesiąca, w którym rodzic złożył wniosek. Za poprzednie miesiące świadczenie wtedy nie przysługuje.

Aktywnie w żłobku. Przykłady

ZUS w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej podaje też przykłady sytuacji dotyczących świadczenia Aktywnie w żłobku.

Przykład 1 12 grudnia 2024 r. ojciec złożył wniosek o świadczenie Aktywnie w żłobku na córkę, która chodzi do żłobka od 7 października 2024 r. Czyli po 2 miesiącach, od kiedy córka zaczęła chodzić do żłobka, ale w ciągu 3 miesięcy od wejścia w życie w ustawy. Świadczenie przysługuje ojcu od 7 października 2024 r.

Przykład 2 7 stycznia 2025 r. matka składa wniosek o świadczenie Aktywnie w żłobku na syna, który chodzi do żłobka od 1 września 2024 r. ZUS przyzna świadczenie od 1 stycznia 2025 r., czyli od miesiąca, w którym matka złożyła wniosek. Gdyby matka wniosek o świadczenie w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 2 stycznia 2025 r., świadczenie przysługiwałoby jej od października 2024 r.

Przykład 3 7 marca 2025 r. ojciec składa wniosek o świadczenie aktywnie w żłobku na córkę, która chodzi do żłobka od 7 stycznia 2025 r. Ojcu przysługuje świadczenie od 7 stycznia 2025 r., czyli od miesiąca, w którym córka poszła do żłobka, ponieważ złożył wniosek w ostatnim dniu, w którym upływa dwumiesięczny termin. Gdyby ojciec złożył wniosek jeden dzień później, czyli 8 marca 2025 r., świadczenie aktywnie w żłobku ZUS przyznałby od 1 marca, ponieważ rodzic nie zmieściłby się już w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym dziecko zaczęło chodzić do placówki.

Rodzice mają do wyboru jeden z czterech kanałów wnioskowania o świadczenia z programu Aktywny rodzic. Są to: platforma PUE ZUS (eZUS), aplikacja mobilna mZUS, bankowość elektroniczna i portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Autorka/Autor:/dap

Źródło: tvn24.pl