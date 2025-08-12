Duży bank szykuje zmiany w opłatach

Bank Pekao zapowiedział zmiany w opłatach dla klientów. Instytucja finansowa poinformowała o tym w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej.

Pekao poinformował, że 1 listopada 2025 roku zacznie obowiązywać nowa wersja taryfy prowizji i opłat dla klientów detalicznych.

Zmiany w opłatach w Pekao

Jedną ze zmian, które wejdą w życie w listopadzie, jest zniesienie opłaty za przelewy Blik i przelewy na prośbę Blik. Jak informuje branżowy serwis Cashless, jest to jedynie korekta formalna, ponieważ wcześniej Pekao w ramach regularnie przedłużanej promocji nie pobierał opłaty ustalonej w taryfie na 1 zł.

Pekao zapowiedział też obniżenie opłat za wypłaty Blik z obcych bankomatów w ramach Konta Przekorzystnego (podstawowy rodzaj) - pierwsze dwie wypłaty w miesiącu będą darmowe, za każdą kolejną pobrane zostanie po 5 zł.

Z kolei podwyżki dotyczą m.in.:

obsługi standardowych kart płatniczych debetowych wydanych m.in. do Konta Przekorzystnego (z 4 do 5 zł)

wpłat i wypłat gotówki w oddziałach (z 8 zł do 10 zł),

kodów autoryzacyjnych i powiadomień wysyłanych w wiadomościach SMS (z 0,20 zł do 0,25 zł),

wydania i wznowienia karty z niestandardową grafiką (z 5 do 6 zł).

Jak uniknąć podwyżek

Pekao wskazuje jednocześnie, jak można obniżyć opłatę lub jej uniknąć. Bank zachęca na przykład do bezpłatnych przelewów w aplikacji PeoPay lub w serwisie internetowym Pekao 24.

Sugeruje też korzystanie z darmowej autoryzacji mobilnej. "Transakcje potwierdzisz w aplikacji PeoPay" - wyjaśniono.

Pekao przypomina też, że gotówkę można bezpłatnie wypłacać w bankomatach banku.

Największe banki w Polsce

Największym bankiem w Polsce jest PKO BP. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł.

Kolejne miejsca w zestawieniu największych banków pod względem aktywów zajmują Pekao, Santander, ING i mBank.

W maju PKP BP wprowadził zmiany w regulaminie bankowości elektronicznej. Chodziło o dzienny limit domyślny i maksymalny limit na przelewy w serwisie internetowym iPKO. Tłumaczono to wówczas względami bezpieczeństwa.

Autorka/Autor:/dap

Źródło: tvn24.pl