Duży bank szykuje zmiany w opłatach
Bank Pekao zapowiedział zmiany w opłatach dla klientów. Instytucja finansowa poinformowała o tym w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej.
Pekao poinformował, że 1 listopada 2025 roku zacznie obowiązywać nowa wersja taryfy prowizji i opłat dla klientów detalicznych.
Zmiany w opłatach w Pekao
Jedną ze zmian, które wejdą w życie w listopadzie, jest zniesienie opłaty za przelewy Blik i przelewy na prośbę Blik. Jak informuje branżowy serwis Cashless, jest to jedynie korekta formalna, ponieważ wcześniej Pekao w ramach regularnie przedłużanej promocji nie pobierał opłaty ustalonej w taryfie na 1 zł.
Pekao zapowiedział też obniżenie opłat za wypłaty Blik z obcych bankomatów w ramach Konta Przekorzystnego (podstawowy rodzaj) - pierwsze dwie wypłaty w miesiącu będą darmowe, za każdą kolejną pobrane zostanie po 5 zł.
Z kolei podwyżki dotyczą m.in.:
- obsługi standardowych kart płatniczych debetowych wydanych m.in. do Konta Przekorzystnego (z 4 do 5 zł)
- wpłat i wypłat gotówki w oddziałach (z 8 zł do 10 zł),
- kodów autoryzacyjnych i powiadomień wysyłanych w wiadomościach SMS (z 0,20 zł do 0,25 zł),
- wydania i wznowienia karty z niestandardową grafiką (z 5 do 6 zł).
Jak uniknąć podwyżek
Pekao wskazuje jednocześnie, jak można obniżyć opłatę lub jej uniknąć. Bank zachęca na przykład do bezpłatnych przelewów w aplikacji PeoPay lub w serwisie internetowym Pekao 24.
Sugeruje też korzystanie z darmowej autoryzacji mobilnej. "Transakcje potwierdzisz w aplikacji PeoPay" - wyjaśniono.
Pekao przypomina też, że gotówkę można bezpłatnie wypłacać w bankomatach banku.
Największe banki w Polsce
Największym bankiem w Polsce jest PKO BP. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł.
Kolejne miejsca w zestawieniu największych banków pod względem aktywów zajmują Pekao, Santander, ING i mBank.
W maju PKP BP wprowadził zmiany w regulaminie bankowości elektronicznej. Chodziło o dzienny limit domyślny i maksymalny limit na przelewy w serwisie internetowym iPKO. Tłumaczono to wówczas względami bezpieczeństwa.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock