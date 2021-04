"Jeśli masz plany na weekend, wypłać gotówkę". Banki ostrzegają przed utrudnieniami

mBank

BNP Paribas

W piątek od godziny 21.00 do soboty do godziny 5.00 systemy BiznesPl@net, GOmobile Biznes, BNP Paribas Connect Host to Host będą niedostępne ze względu na prowadzone prace serwisowe.

To jednak nie koniec planowanych utrudnień w BNP Paribas. We wtorek od godziny 22.00 do godziny 2.00 w środę serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. "Podczas przerwowej niedostępności będzie wyświetlona strona umożliwiająca przejście do systemów transakcyjnych" - czytamy w komunikacie.