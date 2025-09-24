Kumulacja w Lotto rośnie
We wtorkowym losowaniu Lotto nie padła szóstka. Oznacza to, że kumulacja rośnie do ośmiu milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 23 września 2025 roku.
We wtorek, 23 września, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 6, 11, 20, 24, 32 oraz 33.
Wyniki losowania Lotto
Żaden z graczy nie wytypował poprawnego zestawu sześciu liczb, zatem kumulacja rośnie do 8 mln zł.
We wtorkowym losowaniu Lotto padło 58 piątek - każda o wartości 5197,20 zł.
Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.
Lotto Plus. Wyniki losowania
Z kolei w Lotto Plus w czwartek, 16 września wylosowano następujące liczby: 9, 13, 21, 37, 39 i 49. Tu również nikomu nie udało się trafić głównej wygranej. Jak podał Totalizator Sportowy, padło 68 piątek, za które gracze otrzymają po 3500 zł.
Najbliższe losowania Lotto i Lotto Plus odbędą się w czwartek, 25 września, o godzinie 22:00.
Lotto i Lotto Plus. Jakie są zasady
Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.
Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.
Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.
Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock