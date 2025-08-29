Utrudnienia dla klientów. Banki ostrzegają

Kilka banków zaplanowało na najbliższe dni prace serwisowe. Oznacza to utrudnienia dla klientów. Mogą pojawić się problemy z realizacją przelewów czy w korzystaniu z Blika.

ING Bank Śląski

W nocy z wtorku na środę (2/3 września) od 0:30 do 3:00 ING Bank Śląski zaplanował prace serwisowe. "W tym czasie utrudniona będzie obsługa większości funkcji związanych z naszymi kartami w Moim ING i ING Business" - czytamy w komunikacie banku.

Nie będzie można:

- aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych, ubezpieczać kart i nadawać kodów PIN, - zamówić kart płatniczych, - przypisać kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile, - dodać kart z poziomu portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay), - wykonać operacji na rachunku karty kredytowych, - nie będą działać pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących i oszczędnościowych.

Dodatkowo mogą wystąpić problemy z realizacją:

- transakcji kartami płatniczymi w bankomatach, wpłatomatach oraz terminalach płatniczych, - płatności kartami w internecie z 3DSecure, czyli tych, które są dodatkowo potwierdzane w aplikacji lub jednorazowym kodem SMS.

Transakcje Blik będą działały normalnie.

"Jeśli możesz, zrób niezbędne zakupy poza godzinami prac serwisowych" - zaleca bank.

mBank

"Usługa mojeID będzie czasowo niedostępna w nocy z poniedziałku na wtorek, czyli z 1 na 2 września br. Nie skorzystasz z niej w godzinach od 00:00 do 6:00. Przerwa wynika z zaplanowanych prac serwisowych po stronie Krajowej Izby Rozliczeniowej" - informuje mBank.

mojeID to usługa umożliwiająca bezpłatne i bezpieczne potwierdzanie tożsamości online

BNP Paribas

Na utrudnienia muszą przygotować się także klienci BNP Paribas.

"Informujemy, że 3.09.2025 od godziny 22:00 do godziny 01:00, 4.09.2025 serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Podczas przerwy możliwy będzie dostęp do systemów transakcyjnych, prezentowane będą numery infolinii oraz do zastrzegania kart" - czytamy.

Citi Handlowy

"W związku z pracami serwisowymi, 31 sierpnia w godzinach 0:00-4:00 wystąpi przerwa w realizacji przelewów Express Elixir oraz transakcji Blik" - czytamy w komunikacie Citi Handlowego.

Autorka/Autor:mp/dap

Źródło: tvn24.pl