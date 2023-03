Wyniki Eurojackpot z 28 marca 2023. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

czytaj dalej

Silicon Valley Bank (SVB) upadł 10 marca, co doprowadziło do nerwowości na światowych rynkach finansowych. W Europie obawy o siłę szwajcarskiego giganta bankowego Credit Suisse doprowadziły do pospiesznego przejęcia go przez rywala - UBS. Grupa First Citizens BancShares, do której należą między innymi First Citizens Bank, zgodziła się na zakup Silicon Valley Bank - wynika z oświadczenia amerykańskich władz federalnych.