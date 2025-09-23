Wielka kumulacja w Eurojackpot rozbita

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot odnotowano główną wygraną w wysokości 120 milionów euro. Padła ona w Niemczech. W Polsce najwyższe były wygrane piątego stopnia. W najbliższym losowaniu do wygrania będzie 45 milionów złotych. Oto liczby, które wylosowano 23 września.

We wtorek, 23 września, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 7, 18, 31, 32, 33 oraz 10 i 11.

Główna wygrana padła w Niemczech. Do gracza z tego kraju trafi 120 mln euro. Do tego odnotowano jedną wygraną drugiego stopnia - również w Niemczech - o wartości ponad 21 milionów euro, oraz dwanaście wygranych trzeciego stopnia - każda po 154 155,20 euro. Osiem z nich padło w Niemczech, dwie w Szwecji, jedna w Czechach i jedna w Finlandii.

W Polsce padło trzydzieści osiem wygranych piątego stopnia. Wysokość każdej nagrody to 28 917,10 zł.

Należy pamiętać, że kwota, która trafi do gracza, będzie niższa, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W najbliższym losowaniu w Eurojackpot do wygrania będzie 45 mln zł.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Autorka/Autor:pkarp/ToL

Źródło: tvn24.pl