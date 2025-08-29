Dodatkowe pieniądze dla rodziców. ZUS przypomina o ważnym terminie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że trzeba przesłać wniosek o wyprawkę szkolną Dobry Start do 31 sierpnia, by mieć gwarancję wypłaty świadczenia do końca września. Od 1 lipca do ZUS wpłynęło 2,8 miliona wniosków o 300 plus na ponad cztery miliony uczniów.

Dobry Start, czyli dofinansowanie do wyprawki szkolnej dla dzieci, to dodatek w wysokości 300 zł. Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność - do ukończenia 24 lat.

Nie można go dostać na dzieci, które uczą się w tzw. zerówkach, ani na studentów.

300 plus. Wnioski o Dobry Start

Wiek liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz szkół policealnych też są uprawnieni do świadczenia, jeśli ukończyli 20. albo 24. rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Rodzice i opiekunowie mogą otrzymać to coroczne wsparcie - bez względu na dochody i sytuację zawodową - na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów i wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

- Program Dobry Start cieszy się dużym zainteresowaniem. Do ZUS trafiło już 2,8 miliona wniosków na ponad 4 miliony uczniów. Wypłaty w całym kraju przekroczyły 1 miliard złotych - podkreślił rzecznik ZUS Karol Poznański.

Przesłanie wniosku do 31 sierpnia gwarantuje wypłatę do końca września.

Dobry Start. Jak złożyć wniosek o 300 plus

ZUS przyjmuje wyłącznie wniosek elektroniczny. Można przesłać go przez aplikację mZUS, PUE/eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Warto sprawdzić, czy PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz aktualny numer konta są poprawne.

Zawiadomienia również będą przekazywane elektronicznie. Informacja o przyznaniu świadczenia trafi do skrzynki odbiorczej na profilu na PUE/eZUS - również wtedy, gdy wniosek był złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Na PUE/eZUS znajdzie się też korespondencja (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmowna).

300 plus. Wniosek do 30 listopada

Ostateczny termin na złożenie wniosku mija 30 listopada.

Po tym czasie będzie można ubiegać się o tzw. 300 plus jedynie wtedy, gdy dziecko powyżej 20. roku życia otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. W pozostałych przypadkach prawo do świadczenia wygaśnie. Świadczenie wypłacane jest wyłącznie na wskazany rachunek bankowy.

Od nowego roku szkolnego (2025/2026) obowiązuje zmiana, która dotyczy uchodźców z Ukrainy. Otrzymają oni świadczenie Dobry Start pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkole, która należy do polskiego systemu oświaty.

Autorka/Autor:Pkarp/kris

Źródło: PAP