Nadchodzą zmiany w najmie

Ministerstwo Sportu i Turystyki w najbliższych paru tygodniach ma przedstawić założenia projektu ustawy dotyczącej regulacji najmu krótkoterminowego - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Dodaje, że Unia Metropolii Polskich apeluje o ograniczenie skali tego zjawiska.

Dziennik podaje, że dwutygodniowy termin na zamieszczenie projektu w wykazie zadeklarował wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys na wtorkowym spotkaniu zespołu ds. edukacji, kultury i sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Obowiązek rejestracji lokali

Gazeta wyjaśnia, że w projekcie na pewno znajdzie się obowiązek rejestracji lokali przeznaczonych na najem, wymuszony przez unijne rozporządzenie 2024/1028 w sprawie gromadzenia i upowszechniania danych dotyczących usług najmu krótkoterminowego. Nakłada ono na kraje członkowskie obowiązek utworzenia do 20 maja 2026 r. systemów teleinformatycznych do rejestracji wynajmujących na doby domów i mieszkań.

Każdy, kto się zarejestruje, dostanie numer identyfikacyjny, bez którego platformy internetowe, pośredniczące między wynajmującymi a najemcami, nie będą mogły zamieścić jego oferty.

Dziennik dodaje, że platformy takie jak Airbnb czy Booking.com zostały też zobowiązane do weryfikowania, czy wynajmujący przekazują wiarygodne informacje na temat swoich ofert. Zgodnie z rozporządzeniem wyznaczone do tego organy w krajach członkowskich mogą zawiesić numery rejestracyjne, zwrócić się do platform o usunięcie nielegalnych wpisów i nałożyć na nie kary za łamanie przepisów.

Apel o przyspieszenie prac

"DGP" zauważa też, że przed kilkoma dniami Unia Metropolii Polskich, która skupia największe polskie miasta, zwróciła się do Borysa o intensyfikację prac nad przepisami regulującymi najem krótkoterminowy. Polskie metropolie martwi tempo prac resortu nad ustawą. Mimo że trwają one już drugi rok, to do wczoraj nie były znane żadne szczegóły poza tymi, które wymusza na nas rozporządzenie unijne.

Zgodnie z zapowiedziami wiceministra, w projekcie mają się znaleźć "bardzo wysokie" kary dla osób, które będą chciały obejść obowiązek rejestracji. Projekt ma też zdefiniować najem krótkoterminowy. Ma on obejmować okres do 30 dni. Prowadzenie najmu krótkoterminowego ma być działalnością gospodarczą.

Autorka/Autor:Pkarp/kris

Źródło: PAP