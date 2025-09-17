Nadchodzą zmiany w najmie

Dziemianowicz-Bąk: pieniędzy na mieszkania na wynajem będzie z roku na rok więcej
Dziemianowicz-Bąk: pieniędzy na mieszkania na wynajem będzie z roku na rok więcej
Dziemianowicz-Bąk: pieniędzy na mieszkania na wynajem będzie z roku na rok więcej

Ministerstwo Sportu i Turystyki w najbliższych paru tygodniach ma przedstawić założenia projektu ustawy dotyczącej regulacji najmu krótkoterminowego - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Dodaje, że Unia Metropolii Polskich apeluje o ograniczenie skali tego zjawiska.

Dziennik podaje, że dwutygodniowy termin na zamieszczenie projektu w wykazie zadeklarował wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys na wtorkowym spotkaniu zespołu ds. edukacji, kultury i sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Obowiązek rejestracji lokali

Gazeta wyjaśnia, że w projekcie na pewno znajdzie się obowiązek rejestracji lokali przeznaczonych na najem, wymuszony przez unijne rozporządzenie 2024/1028 w sprawie gromadzenia i upowszechniania danych dotyczących usług najmu krótkoterminowego. Nakłada ono na kraje członkowskie obowiązek utworzenia do 20 maja 2026 r. systemów teleinformatycznych do rejestracji wynajmujących na doby domów i mieszkań.

Każdy, kto się zarejestruje, dostanie numer identyfikacyjny, bez którego platformy internetowe, pośredniczące między wynajmującymi a najemcami, nie będą mogły zamieścić jego oferty.

Dziennik dodaje, że platformy takie jak Airbnb czy Booking.com zostały też zobowiązane do weryfikowania, czy wynajmujący przekazują wiarygodne informacje na temat swoich ofert. Zgodnie z rozporządzeniem wyznaczone do tego organy w krajach członkowskich mogą zawiesić numery rejestracyjne, zwrócić się do platform o usunięcie nielegalnych wpisów i nałożyć na nie kary za łamanie przepisów.

Apel o przyspieszenie prac

"DGP" zauważa też, że przed kilkoma dniami Unia Metropolii Polskich, która skupia największe polskie miasta, zwróciła się do Borysa o intensyfikację prac nad przepisami regulującymi najem krótkoterminowy. Polskie metropolie martwi tempo prac resortu nad ustawą. Mimo że trwają one już drugi rok, to do wczoraj nie były znane żadne szczegóły poza tymi, które wymusza na nas rozporządzenie unijne.

Zgodnie z zapowiedziami wiceministra, w projekcie mają się znaleźć "bardzo wysokie" kary dla osób, które będą chciały obejść obowiązek rejestracji. Projekt ma też zdefiniować najem krótkoterminowy. Ma on obejmować okres do 30 dni. Prowadzenie najmu krótkoterminowego ma być działalnością gospodarczą.

Około 1600 turystów zostało we wtorek ewakuowanych ze stanowiska archeologicznego Machu Picchu w peruwiańskich Andach z powodu lokalnego protestu, który przerodził się w starcia z policją. Wśród ewakuowanych są między innymi Francuzi, Japończycy, Amerykanie, Polacy, Brazylijczycy, Niemcy i Portugalczycy - podała AFP.

Protest i starcia z policją. Polscy turyści wśród ewakuowanych

Zambijscy rolnicy z regionu Pasa Miedzionośnego (Copperbelt) pozwali dwie spółki górnicze powiązane z chińskim rządem, domagając się 80 miliardów dolarów odszkodowania za skażenie środowiska. Przyczyną był wyciek toksycznych substancji z kopalni miedzi.

Masowe wymieranie ryb, woda niezdatna do picia. Żądają 80 miliardów dolarów

Dolar w odwrocie, akcje nieco w górę, a złoto bije nowy rekord - informuje Reuters. Dodaje, że rynki na świecie czekają na zapowiadaną obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną oraz na sygnały dotyczące zakresu przyszłego luzowania polityki pieniężnej w USA.

Dolar blaknie, złoto błyszczy

We wrześniu odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca - podał Główny Urząd Statystyczny. Najnowsze badania GUS wskazują na lekkie przesunięcie oczekiwań konsumentów w kierunku niższej inflacji w Polsce względem poprzedniego miesiąca.

Konsumenci w lepszych nastrojach. Ważne dane

Obowiązek dotyczący jawności cen mieszkań obowiązuje od kilku dni. Mimo to do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wpłynęło już ponad tysiąc zgłoszeń o naruszeniach - informuje "Rzeczpospolita". Jak czytamy, zdarzają się kwoty w wysokości jeden złoty za lokal.

"Niektórzy deweloperzy stwierdzili, że chcą być sprytni albo dowcipni"

We wtorkowym losowaniu Lotto nie padła szóstka. Oznacza to, że kumulacja rośnie do trzech milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 16 września 2025 roku.

Wyniki losowania Lotto

Wtorkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło głównej wygranej. W Polsce najwyższe były wygrane czwartego stopnia. Kumulacje rośnie do 520 milionów złotych. Oto liczby, które wylosowano 16 września 2025 roku.

Eurojackpot bez głównej wygranej. Gigantyczna kumulacja

Rzeźba "Tindaro" Igora Mitoraja została sprzedana za prawie siedem milionów złotych. Monumentalny brąz na początku września stanął przy placu Trzech Krzyży w Warszawie. Cena wywoławcza wynosiła 4 miliony złotych.

"Rekord, który cieszy, ale nie dziwi"

Chiny po raz pierwszy znalazły się w pierwszej dziesiątce najbardziej innowacyjnych państw świata według Global Innovation Index 2025. Na miejsce 11. spadły Niemcy - informuje CNN. Polska zajęła 39. miejsce na 139 analizowanych krajów.

Chiny wypchnęły Niemcy. Polska daleko

Przygotowywany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy o stażach zakłada miedzy innymi wprowadzenie minimalnego miesięcznego świadczenia pieniężnego dla stażystów i objęcie ich ubezpieczeniem - wynika z informacji zamieszczonej we wtorek w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Zakaz bezpłatnych staży. Jest projekt

Stany Zjednoczone znoszą ograniczenia wizowe dla obywateli Węgier, nałożone przez poprzednią amerykańską administrację - poinformowała we wtorek ambasada USA w Budapeszcie. Węgrzy od 30 września będą mogli korzystać z programu ruchu bezwizowego Visa Waiver Program.

Wjadą do USA bez wiz. "Kolejne poważne osiągnięcie"

Średnia emerytura w pierwszej połowie 2025 roku wyniosła 3986,91 złotego brutto - podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). To o 9,1 procent więcej niż w tym samym okresie 2024 roku.

Duży wzrost. Tyle wynosi przeciętna emerytura

Mario Draghi przestrzega Unię Europejską przed utratą konkurencyjności względem Państwa Środka i USA. - Chiny stały się jeszcze silniejszym konkurentem, zarówno na rynkach trzecich, jak i w obliczu amerykańskich ceł - uważa były szef Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

Draghi ostrzega Europę. "Nie będzie w stanie"

Donald Trump poparł zniesienie trwającej od dekad praktyki podawania przez spółki publiczne wyników finansowych raz na kwartał - poinformował portal CNN. Podkreślił też, że ta zmiana oznaczałoby przebudowę amerykańskiej gospodarki.

Nowy pomysł Trumpa. "To byłaby radykalna zmiana"

Ulga mieszkaniowa nie dla wszystkich. Ministerstwo Finansów chce ograniczyć korzystanie z niej tylko do osób, które nie mają innego mieszkania ani domu - wynika z projektu nowelizacji ustaw o PIT i CIT. To jednak nie jedyne zmiany, jakich chce ministerstwo finansów.

Ulga mieszkaniowa do zmian. Ministerstwo planuje ograniczenia

Ministerstwo Finansów planuje objęcie akcyzą e-papierosów działających na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Informacja o tym pojawiła się we wtorek w kontekście przygotowywanej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

Akcyza na kolejny produkt. Plany ministerstwa

W sierpniu 2025 roku inflacja bazowa, liczona po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła 3,2 procent - podał Narodowy Bank Polski. Ceny towarów i usług, czyli inflacja CPI, wzrosły w sierpniu o 2,9 procent rok do roku.

Inflacja bazowa. Nowe dane

Zwrot kaucji powinien być w gotówce lub na kartę, choć operatorzy systemu mogą wprowadzić bony - wyjaśnił w komunikacie resort klimatu. Dodał, że takie rozwiązanie jest zgodne z prawem.

System kaucyjny od października. Resort o bonach

