Rewolucja w mieszkaniówce. Od czwartku kluczowa zmiana

Od 11 września wszyscy deweloperzy będą musieli publikować ceny ofertowe wszystkich mieszkań i domów. - Możliwe, że zaobserwujemy spadek średnich stawek ofertowych, wynikający ze zmian w strategiach sprzedaży. Obecnie wiele firm przyciąga klientów rabatami. Po 10 września część deweloperów może jednak zrezygnować z takich mechanizmów - ocenia możliwy wpływ nowych przepisów na ceny mieszkań Przemysław Dziąg z Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

11 lipca 2025 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która nakłada na deweloperów obowiązek publikowania cen ofertowych mieszkań i domów - przypomina Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD).

Jak wyjaśnia, obowiązek ujawniania cen od 11 lipca dotyczył inwestycji, w których sprzedaż rozpoczęła się od tej daty. Natomiast od 11 września obejmie wszystkich deweloperów i wszystkie projekty – niezależnie od momentu rozpoczęcia sprzedaży.

- Dobrze, że od 11 września cała branża zacznie działać według jednolitych zasad, które ułatwią kupującym porównywanie ofert i podejmowanie świadomych decyzji – mówi Przemysław Dziąg, zastępca dyrektora generalnego PZFD.

Jawne ceny mieszkań od deweloperów od 11 września 2025 roku

Związek wyjaśnia, że nowe przepisy, które wejdą w życie w czwartek 11 września, wymagają, aby każdy deweloper:

publikował na stronie internetowej ceny mieszkań, domów oraz pomieszczeń przynależnych (np. komórek lokatorskich czy miejsc postojowych),

ujawniał wszystkie dodatkowe koszty, które nabywca poniesie na jego rzecz,

pokazywał historię zmian cen lokali.

"Informacje te muszą być łatwo dostępne i jednoznacznie powiązane z konkretną inwestycją. Nie wystarczy publikacja na portalach ogłoszeniowych czy stronach pośredników – ustawa wymaga ich zamieszczenia na stronie dewelopera" - podkreśla PZFD w komunikacie.

Nowe regulacje mogą wpłynąć na średni poziom cen ofertowych

– Możliwe, że zaobserwujemy spadek średnich stawek ofertowych, wynikający ze zmian w strategiach sprzedaży - mówi Dziąg. - . Obecnie wiele firm przyciąga klientów rabatami. Po 10 września część deweloperów może jednak zrezygnować z takich mechanizmów na rzecz bezpośredniego korygowania cenników. To mogłoby obniżyć średni poziom cen ofertowych, bez większego wpływu na ostateczne transakcje – podkreśla Przemysław Dziąg.

Jak dodaje, "nie można też wykluczyć odmiennego scenariusza". - Sama perspektywa wysokich kar przewidzianych w ustawie może skłonić niektóre firmy do ostrożniejszego podejścia. W efekcie zamiast obniżek mogą pojawić się podwyżki, traktowane jako bufor bezpieczeństwa. Jak faktycznie zachowa się rynek, okaże się w ciągu najbliższych tygodni - zaznacza przedstawiciel PZFD.

"Wciąż potrzebne są przepisy wykonawcze"

Nowe przepisy zobowiązały także deweloperów do przesyłania cen w otwartych plikach do rządowego portalu dane.gov.pl. Ma to stworzyć jedno źródło danych, z którego korzystać będą mogli zarówno klienci, jak i serwisy zbiorczo analizujące ceny nieruchomości. PZFD uważa, że "dotychczasowa praktyka funkcjonowania portalu okazała się jednak znacznie trudniejsza. Dane są rozproszone, brakuje precyzyjnego katalogu danych, które trzeba przesyłać, a wyszukiwanie informacji bywa bardzo czasochłonne".

– Od początku sygnalizowaliśmy, że przepisy zostały napisane w sposób niejednoznaczny i wymagają doprecyzowania. Związek wspólnie z wiceministrem cyfryzacji Michałem Gramatyką przygotował wytyczne, jak raportować ceny, aby zachować spójność i czytelność danych. Jednak wciąż potrzebne są przepisy wykonawcze, które wprowadzą jednolite standardy raportowania – mówi Przemysław Dziąg.

Jak dodaje PZFD, "Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało już zmiany – na portalu dane.gov.pl ma pojawić się nowa kategoria 'deweloperzy', co ma pozwolić na łatwe filtrowanie danych o cenach ofertowych mieszkań i domów".

