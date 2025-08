Zmiana na rynku. Deweloperzy z nową strategią

W ocenie ekspertów firmy JLL powodem takiej sytuacji jest ograniczony popyt na powierzchnie biurowe. "Upowszechnienie się pracy zdalnej i hybrydowej, wysokie koszty finansowania, budowy i wykańczania powierzchni biurowych oraz ogólna niepewność co do przyszłości tego sektora sprawiają, że deweloperzy mocno ograniczyli zarówno aktywność budowlaną, jak i popyt na grunty pod nowe projekty" - zauważyli.

Zwrócili oni uwagę, że w 2018 r. w fazie budowy w Polsce było 1,8 mln m kw. nowej powierzchni biurowej, a obecnie jest to ok. 440 tys. m kw. Jednocześnie liczba biurowców w aktywnej budowie obniżyła się z 125 do 35.