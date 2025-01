Deweloperzy krytykują pomysł ministry i proponują inne rozwiązanie

"Zdajemy sobie sprawę, że tylko dzięki dostępowi do rzetelnych i pełnych informacji konsumenci mogą podejmować świadome decyzje zakupowe. Dlatego też nasza organizacja rekomenduje swoim 330 członkom publikowanie cen mieszkań, co dobrowolnie wdraża część z nich" - poinformowano w komunikacie Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Czy i jak deweloperzy powinni podawać ceny mieszkań?

PZFD uważa, że rozwiązaniem skuteczniejszym od ustawowego regulowania praktyk marketingowych poszczególnych firm, byłoby wdrożenie systemowych narzędzi legislacyjnych, takich jak Portal Cen Mieszkań, który zapewniłby "pełną i bieżącą informację o rzeczywistych cenach transakcyjnych w różnych lokalizacjach", co znacząco podniosłoby przejrzystość całego rynku.

"Niestety, projekt ustawy w tej sprawie – mimo przeprowadzonych już konsultacji – został wstrzymany na etapie legislacyjnym i nie jest dalej procedowany" - zaznaczono w komunikacie, w którym związek odniósł się do poniedziałkowej wypowiedzi minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

W ocenie szefowej MFiPR deweloperzy powinni mieć obowiązek publikowania cen oferowanych mieszkań. Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała, że w ciągu kilku tygodni gotowy będzie poselski projekt jej ugrupowania, czyli Polski 2050, który ma sprawić, żeby "nie było uprzywilejowanych (...) graczy" na rynku mieszkań. - Im (klientom - red.) się należy informacja jaka jest cena, tak jak przy każdym innym produkcie, no przecież to jest oczywiste - stwierdziła.

Deweloperzy chcą Portalu Cen Mieszkań

PZFD zaapelowało do Polski 2050, a także innych ugrupowań politycznych, do aktywnego wsparcia działań zmierzających do wznowienia prac nad projektem stworzenia Portalu Cen Mieszkań. Jak podkreślono w komunikacie, wprowadzanie kolejnych inicjatyw legislacyjnych dotyczących w dużej mierze tej samej materii, zamiast finalizowania rozpoczętych projektów, wydaje się działaniem pozbawionym uzasadnienia merytorycznego.