NBP podjął decyzję w sprawie złota
Zarząd Narodowego Banku Polskiego podjął decyzję o zwiększeniu udziału złota do 30 procent aktywów rezerwowych - przekazał NBP w komunikacie.
Zgodnie z informacją NBP, polski bank centralny posiada obecnie ponad 515 ton złota o wartości przekraczającej 200 mld zł, co stanowi ok. 22 proc. łącznej wartości oficjalnych aktywów rezerwowych. Łączna wartość rezerw dewizowych NBP wynosi ponad 953 mld zł.
- Dzięki swojej niezależności Narodowy Bank Polski konsekwentnie realizuje strategię zarządzania rezerwami i zwiększania zasobów złota, budując bezpieczeństwo finansowe kraju. W tych trudnych czasach globalnych zawirowań i poszukiwania nowego porządku finansowego złoto jest jedyną pewną lokatą rezerw państwowych - ocenił Glapiński, cytowany w komunikacie NBP.
Zapowiedź zwiększenia rezerw złota
O planowanym zwiększeniu zasobów złota w Polsce prezes NBP, Adam Glapiński, mówił na wrześniowej konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.
- Zamierzam przedstawić w najbliższym czasie zarządowi NBP propozycję, żeby podwyższyć ten pułap, do którego zmierzamy (udział rezerw złota w rezerwach - red.) - poprzednio było to 20 procent rezerw, na 30 procent - co dalej to zobaczmy - powiedział Glapiński - mówił w ubiegły czwartek.
