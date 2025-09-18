Umowy i transakcje, które "pobiły wszelkie rekordy". Amerykanie zainwestują na Wyspach

Kto siedział obok kogo na bankiecie dla Trumpów? Nie obyło się bez "zaskoczenia"

Z okazji wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa i jego żony Melanii na zamku Windsor odbył się uroczysty bankiet. Zaproszonych zostało ponad sto osób, nie tylko ze świata polityki. Jak zauważa "The Guardian", na usadzenie gości przy stole wpływ miała zarówno strona angielska, jak i amerykańska.

"Guardian", BBC, PAP