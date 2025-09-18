Umowy i transakcje, które "pobiły wszelkie rekordy". Amerykanie zainwestują na Wyspach

18 września 2025, 20:14
PAP, Reuters
Prezydent USA Donald Trump i król Karol III dotarli do zamku Windsor wspólnie w królewskim powozie
Prezydent USA Donald Trump i król Karol III dotarli do zamku Windsor wspólnie w królewskim powozieUK POOL
Prezydent USA Donald Trump i król Karol III dotarli do zamku Windsor wspólnie w królewskim powozieUK POOL

Rekordowy pakiet amerykańskich inwestycji w Wielkiej Brytanii o łącznej wartości 250 miliardów funtów - takie są gospodarcze efekty wizyty amerykańskiego prezydenta na Wyspach Brytyjskich. Premier Wielkiej Brytanii powiedział, że te umowy "rozświetlą tę szczególną relację na lata". Trump nie pozostawał dłużny. - Więzy między naszymi krajami są bezcenne - stwierdził amerykański przywódca.

Podczas spotkania z amerykańskimi i brytyjskimi przedstawicielami biznesu Starmer powiedział, że ogłoszone w tym tygodniu inwestycje i transakcje między krajami "pobiły wszelkie rekordy".

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald J. Trump i premier Wielkiej Brytanii Keir StarmerEPA POOL
Trump przyznał, co myśli o PutiniePrezydent USA podczas konferencji prasowej z brytyjskim premierem Keirem Starmerem.PAP

Brytyjsko-amerykańskie umowy

- Spójrzcie tylko, co dziś razem osiągamy. Cóż za dzień! 250 miliardów funtów przepłynęło w obie strony przez Atlantyk - stwierdził szef brytyjskiego rządu. W jego ocenie jest to "zdecydowanie największy pakiet inwestycyjny w historii Wielkiej Brytanii".

Trump zwrócił się bezpośrednio do zgromadzonych przedstawicieli biznesu oraz technologii, mówiąc do nich: - Jesteście najlepsi na świecie. Przejmujecie władzę nad światem.

Jego zdaniem, relacja łącząca Wielką Brytanią i USA jest "bezcenna". - To nierozerwalna więź, która nas łączy. Niezależnie od tego, co dzisiaj robimy, myślę, że jest nierozerwalna - podkreślił.

Kto siedział obok kogo na bankiecie dla Trumpów? Nie obyło się bez "zaskoczenia"Z okazji wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa i jego żony Melanii na zamku Windsor odbył się uroczysty bankiet. Zaproszonych zostało ponad sto osób, nie tylko ze świata polityki. Jak zauważa "The Guardian", na usadzenie gości przy stole wpływ miała zarówno strona angielska, jak i amerykańska."Guardian", BBC, PAP

Prezydent stwierdził, że podpisana umowa stworzy dla amerykańskich rolników szanse warte miliardy dolarów. W jego ocenie Wielka Brytania ma sektor zaopatrzenia dla przemysłu lotniczego i kosmicznego na światowym poziomie. - Wiele osób nie rozumie, jak ważna jest to branża - dodał. Trump określił podpisaną umowę inwestycyjną jako "historyczną".

Melania Trump "zaintrygowana". Królowa Kamila pokazała jej wyjątkową kolekcjęZwiedzanie największego na świecie domu dla lalek, królewskiej biblioteki i spotkanie z grupą harcerzy - tak ostatni dzień wizyty w Wielkiej Brytanii spędza pierwsza dama USA Melania Trump. W części z tych aktywności towarzyszyła jej królowa Kamila, a później również księżna Walii Kate. Donald Trump ma inny program dnia.BBC, PAP

Pakiet inwestycyjny USA w brytyjskie firmy

W spotkaniu wzięli udział brytyjscy i amerykańscy liderzy biznesu, w tym szefowie firm Nvidia, Microsoft, Rolls-Royce, Boeing, BAE Systems, GlaxoSmithKline, Alphabet, BlackRock i Citi Group. Po stronie Wielkiej Brytanii obecne były także kanclerka skarbu Rachel Reeves i ministra spraw zagranicznych Yvette Cooper, a po stronie USA - sekretarz stanu Marco Rubio, minister finansów Scott Bessent i minister handlu Howard Lutnick.

Donald Trump podczas konferencji prasowej z brytyjskim premierem Keirem StarmeremPAP/EPA/NEIL HALL / POOL

Brytyjski rząd podał, że wartość podpisanego pakietu inwestycyjnego jest rekordową sumą, jaką kiedykolwiek ogłoszono w związku z wizytą przywódcy w Wielkiej Brytanii.

Jedną z najważniejszych decyzji jest zawarcie przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone pakt technologicznego. Ma on na celu zacieśnienie współpracy w zakresie sztucznej inteligencji, komputerów kwantowych i energetyki jądrowej do celów cywilnych. Największe firmy amerykańskie, na czele z Microsoftem, zobowiązały się do zainwestowania w Wielkiej Brytanii 31 miliardów funtów (42 miliardów dolarów).

Podsumowując: w pakiecie znalazła się m.in. budowa w Wielkiej Brytanii 12 zaawansowanych reaktorów modułowych przez X-Energy i Centrica o wartości 40 mld funtów; uruchomienie centrum danych przez amerykańską firmę Blackstone za 90 mld funtów czy stworzenie infrastruktury sztucznej inteligencji i największego na Wyspach superkomputera przez Microsoft za kwotę 22 mld funtów.

Umowa "Tech Prosperity Deal" jest częścią drugiej państwowej wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii.

Stany Zjednoczone są największym partnerem handlowym Wielkiej Brytanii, a duże firmy technologiczne z tego kraju zainwestowały już miliardy dolarów w swoją działalność w Wielkiej Brytanii.

Jak podkreśla Reuters, Starmer, pod presją przełamania wieloletniego słabego wzrostu gospodarczego, chce teraz przedstawić Wielką Brytanię jako cel dalszych inwestycji, wybierając łagodne regulacje preferowane przez Stany Zjednoczone w takich obszarach jak sztuczna inteligencja, w przeciwieństwie do bardziej interwencyjnego podejścia Unii Europejskiej.

PAP, Reuters

