Umowy i transakcje, które "pobiły wszelkie rekordy". Amerykanie zainwestują na Wyspach
Rekordowy pakiet amerykańskich inwestycji w Wielkiej Brytanii o łącznej wartości 250 miliardów funtów - takie są gospodarcze efekty wizyty amerykańskiego prezydenta na Wyspach Brytyjskich. Premier Wielkiej Brytanii powiedział, że te umowy "rozświetlą tę szczególną relację na lata". Trump nie pozostawał dłużny. - Więzy między naszymi krajami są bezcenne - stwierdził amerykański przywódca.
Podczas spotkania z amerykańskimi i brytyjskimi przedstawicielami biznesu Starmer powiedział, że ogłoszone w tym tygodniu inwestycje i transakcje między krajami "pobiły wszelkie rekordy".
Brytyjsko-amerykańskie umowy
- Spójrzcie tylko, co dziś razem osiągamy. Cóż za dzień! 250 miliardów funtów przepłynęło w obie strony przez Atlantyk - stwierdził szef brytyjskiego rządu. W jego ocenie jest to "zdecydowanie największy pakiet inwestycyjny w historii Wielkiej Brytanii".
Trump zwrócił się bezpośrednio do zgromadzonych przedstawicieli biznesu oraz technologii, mówiąc do nich: - Jesteście najlepsi na świecie. Przejmujecie władzę nad światem.
Jego zdaniem, relacja łącząca Wielką Brytanią i USA jest "bezcenna". - To nierozerwalna więź, która nas łączy. Niezależnie od tego, co dzisiaj robimy, myślę, że jest nierozerwalna - podkreślił.
Prezydent stwierdził, że podpisana umowa stworzy dla amerykańskich rolników szanse warte miliardy dolarów. W jego ocenie Wielka Brytania ma sektor zaopatrzenia dla przemysłu lotniczego i kosmicznego na światowym poziomie. - Wiele osób nie rozumie, jak ważna jest to branża - dodał. Trump określił podpisaną umowę inwestycyjną jako "historyczną".
Pakiet inwestycyjny USA w brytyjskie firmy
W spotkaniu wzięli udział brytyjscy i amerykańscy liderzy biznesu, w tym szefowie firm Nvidia, Microsoft, Rolls-Royce, Boeing, BAE Systems, GlaxoSmithKline, Alphabet, BlackRock i Citi Group. Po stronie Wielkiej Brytanii obecne były także kanclerka skarbu Rachel Reeves i ministra spraw zagranicznych Yvette Cooper, a po stronie USA - sekretarz stanu Marco Rubio, minister finansów Scott Bessent i minister handlu Howard Lutnick.
Brytyjski rząd podał, że wartość podpisanego pakietu inwestycyjnego jest rekordową sumą, jaką kiedykolwiek ogłoszono w związku z wizytą przywódcy w Wielkiej Brytanii.
Jedną z najważniejszych decyzji jest zawarcie przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone pakt technologicznego. Ma on na celu zacieśnienie współpracy w zakresie sztucznej inteligencji, komputerów kwantowych i energetyki jądrowej do celów cywilnych. Największe firmy amerykańskie, na czele z Microsoftem, zobowiązały się do zainwestowania w Wielkiej Brytanii 31 miliardów funtów (42 miliardów dolarów).
Podsumowując: w pakiecie znalazła się m.in. budowa w Wielkiej Brytanii 12 zaawansowanych reaktorów modułowych przez X-Energy i Centrica o wartości 40 mld funtów; uruchomienie centrum danych przez amerykańską firmę Blackstone za 90 mld funtów czy stworzenie infrastruktury sztucznej inteligencji i największego na Wyspach superkomputera przez Microsoft za kwotę 22 mld funtów.
Umowa "Tech Prosperity Deal" jest częścią drugiej państwowej wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii.
Stany Zjednoczone są największym partnerem handlowym Wielkiej Brytanii, a duże firmy technologiczne z tego kraju zainwestowały już miliardy dolarów w swoją działalność w Wielkiej Brytanii.
Jak podkreśla Reuters, Starmer, pod presją przełamania wieloletniego słabego wzrostu gospodarczego, chce teraz przedstawić Wielką Brytanię jako cel dalszych inwestycji, wybierając łagodne regulacje preferowane przez Stany Zjednoczone w takich obszarach jak sztuczna inteligencja, w przeciwieństwie do bardziej interwencyjnego podejścia Unii Europejskiej.
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: EPA POOL