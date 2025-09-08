Rosyjska gospodarka ugina się pod ciężarem stóp procentowych

57 procent rosyjskich firm spodziewa się spowolnienia gospodarczego - poinformowała w poniedziałek grupa medialna RBK. Rosyjska gospodarka znajduje się w stagnacji przez wysokie stopy procentowe.

Rosyjski holding medialny RBK poinformował, że 90 proc. firm było zmuszonych do poszukiwania nowych partnerów lub dostawców w ciągu ostatniego roku, a 74 proc. nie mogło pożyczyć potrzebnych środków, ponieważ ich zdolność kredytowa była zbyt niska.

Gospodarka Rosji urosła o 4,1 proc. w 2023 r. i 4,3 proc. w 2024 r., ale wzrost ten gwałtownie spada w tym roku pod ciężarem wysokich stóp procentowych.

Wysoka inflacja i stopy procentowe

Najwyższe wydatki wojskowe Rosji od czasów zimnej wojny doprowadziły do ​​wzrostu inflacji, co skłoniło bank centralny do podniesienia w październiku ubiegłego roku głównej stopy procentowej do 21 proc. - najwyższego poziomu od początku rządów prezydenta Władimira Putina w 2003 roku.

Bank centralny obniżył główną stopę procentową do 20 proc. w czerwcu, a następnie do 18 proc. w lipcu, ale pojawiło się szereg ostrzeżeń ze strony wysokich rangą urzędników dotyczących losu gospodarki, która - jak twierdzą - wciąż jest sparaliżowana kosztem kredytów.

Prezes Sbierbanku German Gref, jeden z najpotężniejszych bankierów w Rosji, ostrzegł w czwartek, że gospodarka znajduje się w stagnacji i jeśli bank centralny nie obniży stóp procentowych, kraj popadnie w recesję.

Kolejne posiedzenie władz banku centralnego w sprawie stóp procentowych odbędzie się 12 września.

Autorka/Autor:/ToL

Źródło: Reuters