Rosyjska gospodarka ugina się pod ciężarem stóp procentowych
57 procent rosyjskich firm spodziewa się spowolnienia gospodarczego - poinformowała w poniedziałek grupa medialna RBK. Rosyjska gospodarka znajduje się w stagnacji przez wysokie stopy procentowe.
Rosyjski holding medialny RBK poinformował, że 90 proc. firm było zmuszonych do poszukiwania nowych partnerów lub dostawców w ciągu ostatniego roku, a 74 proc. nie mogło pożyczyć potrzebnych środków, ponieważ ich zdolność kredytowa była zbyt niska.
Gospodarka Rosji urosła o 4,1 proc. w 2023 r. i 4,3 proc. w 2024 r., ale wzrost ten gwałtownie spada w tym roku pod ciężarem wysokich stóp procentowych.
Wysoka inflacja i stopy procentowe
Najwyższe wydatki wojskowe Rosji od czasów zimnej wojny doprowadziły do wzrostu inflacji, co skłoniło bank centralny do podniesienia w październiku ubiegłego roku głównej stopy procentowej do 21 proc. - najwyższego poziomu od początku rządów prezydenta Władimira Putina w 2003 roku.
Bank centralny obniżył główną stopę procentową do 20 proc. w czerwcu, a następnie do 18 proc. w lipcu, ale pojawiło się szereg ostrzeżeń ze strony wysokich rangą urzędników dotyczących losu gospodarki, która - jak twierdzą - wciąż jest sparaliżowana kosztem kredytów.
Prezes Sbierbanku German Gref, jeden z najpotężniejszych bankierów w Rosji, ostrzegł w czwartek, że gospodarka znajduje się w stagnacji i jeśli bank centralny nie obniży stóp procentowych, kraj popadnie w recesję.
Kolejne posiedzenie władz banku centralnego w sprawie stóp procentowych odbędzie się 12 września.
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: German S / Shutterstock