Prace serwisowe w bankach w najbliższych dniach

Bank Pekao, ING Bank Śląski, BNP Paribas - między innymi te instytucje finansowe zaplanowały prace finansowe w najbliższych dniach. W niektórych przypadkach dostęp do pieniędzy będzie utrudniony dla klientów.

Bank Pekao

Zapewniono przy tym, że "prace nie mają wpływu na dostęp do usług i produktów Banku Pekao S.A., w tym systemów bankowości elektronicznej".

Jednocześnie poinformowano, że w razie potrzeby uzyskania informacji, to klienci banku mogą skorzystać z czynnej całą dobę infolinii - pod nr tel. +48 519 222 222.

ING Bank Śląski

W nocy z soboty na niedzielę (8/9 lutego) od 0:00 do 2:00 ING Bank Śląski planuje prace serwisowe. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w obsłudze większości funkcji związanych z naszymi kartami w Moim ING i ING Business.

Nie będzie można: • aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych, ubezpieczać kart i nadawać kodów PIN; • zamówić kart płatniczych; • przypisać kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile; • dodać kart z poziomu portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay); • wykonać operacji na rachunku karty kredytowych; • nie będą działać pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących i oszczędnościowych.

BNP Paribas

Bank BNP Paribas poinformował, że 7.02.2025 (piątek) od godz. 22:00 do 8.02.2025 (sobota) do godz. 02:00 systemy GOonline Biznes, GOmobile Biznes, GOconnect Biznes (Host to Host) będą niedostępne ze względu na prowadzone prace serwisowe.