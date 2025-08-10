Ostrzeżenie przed zupkami. Wszystkie partie wycofane
Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu z obrotu produktów marki Bao Long. GIS wyjaśnił w komunikacie, że w zupkach błyskawicznych i bulionach eksportowanych przez firmy z Wietnamu wykryto niedeklarowane alergeny.
"Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o wycofaniu wszystkich partii niżej wymienionych produktów marki Bao Long w związku ze stwierdzeniem obecności alergenów (białka soi, skorupiaków i ryb), które nie zostały zadeklarowane na etykiecie tych produktów" - napisano w komunikacie.
Szczegóły dotyczące wycofanych produktów
Wycofanie dotyczy produktów:
- Chicken Noodle Soup Seasoning – Gia Vi Pho Ga, 75 g (kod produktu: 2301),
- Lau Thai Lan Soup Seasoning, 75 g (kod produktu: 2309),
- Vegan Pho Soup Seasoning, 75 g (kod produktu: 2315),
- Bouillon cube Chicken Pho Ga, 75 g (kod produktu: 3532),
- Bouillon cube Hu Tieu Nam Vang, 75 g (kod produktu: 3538),
- Bouillon blok helder Bun bo Hue, 75 g (kod produktu: 3530),
- Bouillonblok krab Bun Rieu, 75 g (kod produktu: 3537).
Eksporterem produktów jest Thy Long Production Trading CO LTD, Wietnam, Toan Nam Foods Corp, Wietnam, a importerem Beagley Cooperman NL, Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV.
Ostrzeżenie dotyczy wszystkich numerów partii i wszystkich dat minimalnej trwałości.
GIS o wycofanych produktach
Jak dodał GIS, dystrybutorzy z Niderlandów poinformowali swoich odbiorców o wykrytej niezgodności.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanych produktów przez odbiorców w Polsce.
Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością. Ogłoszenia te – jak podkreśla GIS – nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu.
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock