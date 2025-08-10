Ostrzeżenie przed zupkami. Wszystkie partie wycofane

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu z obrotu produktów marki Bao Long. GIS wyjaśnił w komunikacie, że w zupkach błyskawicznych i bulionach eksportowanych przez firmy z Wietnamu wykryto niedeklarowane alergeny.

"Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o wycofaniu wszystkich partii niżej wymienionych produktów marki Bao Long w związku ze stwierdzeniem obecności alergenów (białka soi, skorupiaków i ryb), które nie zostały zadeklarowane na etykiecie tych produktów" - napisano w komunikacie.

Szczegóły dotyczące wycofanych produktów

Wycofanie dotyczy produktów:

Chicken Noodle Soup Seasoning – Gia Vi Pho Ga , 75 g (kod produktu: 2301),

Lau Thai Lan Soup Seasoning , 75 g (kod produktu: 2309),

Vegan Pho Soup Seasoning , 75 g (kod produktu: 2315),

Bouillon cube Chicken Pho Ga , 75 g (kod produktu: 3532),

Bouillon cube Hu Tieu Nam Vang , 75 g (kod produktu: 3538),

Bouillon blok helder Bun bo Hue , 75 g (kod produktu: 3530),

Bouillonblok krab Bun Rieu, 75 g (kod produktu: 3537).

Eksporterem produktów jest Thy Long Production Trading CO LTD, Wietnam, Toan Nam Foods Corp, Wietnam, a importerem Beagley Cooperman NL, Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV.

Ostrzeżenie dotyczy wszystkich numerów partii i wszystkich dat minimalnej trwałości.

Produkty marki Bao Long wycofane z obrotu GIS

GIS o wycofanych produktach

Jak dodał GIS, dystrybutorzy z Niderlandów poinformowali swoich odbiorców o wykrytej niezgodności.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanych produktów przez odbiorców w Polsce.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością. Ogłoszenia te – jak podkreśla GIS – nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu.

Autorka/Autor:pkarp/kris

Źródło: PAP, tvn24.pl