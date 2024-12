Nowy wydział sądu w Warszawie zajmie się frankowiczami

- W związku z katastrofalną sytuacją naszego sądu i zalewem spraw "frankowych" w wydziałach cywilnych należało podjąć takie kroki i chodzi o to, aby nastąpiła znacząca poprawa w sprawności tych postępowań - powiedziała w środę rzeczniczka prasowa warszawskiego sądu apelacyjnego ds. cywilnych sędzia Alicja Fronczyk. Jak dodała, wniosek w sprawie utworzenia takiego wydziału władze SA złożyły do resortu sprawiedliwości jeszcze jesienią.

"Ogromna liczba spraw" dotyczących frankowiczów

- W praktyce oznacza to ogromne obciążenie pracy sadów i opóźnienia w procedowaniu wszystkich postępowań, nie tylko tych "frankowych". Ze względu na liczbę spraw "frankowych" ludzie, którzy trafiają do sądów z innych powodów, na przykład spraw rodzinnych lub spadkowych, czekają dłużej - wskazała Wiewiórowska-Domagalska.

Nowy wydział sądu w Warszawie

Nowy wydział SA ma w związku z tym pomóc w "opanowaniu wpływu" spraw dotyczącyh kredytów frankowych kierowanych do II instancji z sądów okręgowych - zwłaszcza z Sądu Okręgowego w Warszawie. W tym sądzie okręgowym bowiem już od kwietnia 2021 r. działa wydział "frankowy", czyli XXVIII Wydział Cywilny tego sądu, w którym jest ponad 40 tys. takich spraw. Sprawy te w dużej części trafiają następnie do SA.

- Jesteśmy w stałym kontakcie z Sądem Apelacyjnym w Warszawie po to, żeby lepiej zarządzać przepływem spraw "frankowych", a przekazanie ich do jednego wydziału usprawni pracę tego sądu - zapewniła Wiewiórowska-Domagalska.

Sędzia Fronczyk powiedziała zaś, że obecnie w jej referacie sędziego liniowego w SA blisko 90 proc. spraw to sprawy "frankowe" . - Te sprawy, które są rozlosowane, zostają przy sędziach w starych referatach, natomiast do nowego wydziału będzie trafiał bieżący wpływ - dodała sędzia.

Jak powiedziała rzeczniczka SA, siedziba nowego wydziału sądu apelacyjnego ma mieścić się w Warszawie przy ul. Przyokopowej . Będzie to nowa lokalizacja dla Sądu Apelacyjnego w Warszawie, ale jak zwróciła uwagę sędzia Fronczyk, ta lokalizacja jest istotna, gdyż już teraz przy ul. Przyokopowej znajduje się siedziba wydziału "frankowego" warszawskiego sądu okręgowego. - To bardzo dobre rozwiązanie, gdyż akta spraw nie będą przewożone z miejsca na miejsce - oceniła sędzia Fronczyk.

Nowe rozwiązania dla frankowiczów

Projekt ma dotyczyć szerokiego zakresu problemów odnoszących się do tych spraw - zarówno proceduralnych, jak i prawnych - mających finalnie prowadzić do przyspieszenia tych postępowań i redukcji ich liczby m.in. na skutek łączenia do jednego postępowania spraw roszczeń klienta i roszczeń banku, a także "zachęt" do wycofywania spraw z II instancji, a także propagowania ugód.