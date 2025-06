"Kondycja branży budzi niepokój". Zadłużenie rośnie w błyskawicznym tempie

Kłopoty branży motoryzacyjnej

Jak dodaje ekspert, oprócz międzynarodowej koniunktury na trudną sytuację branży wpływa rosnąca presja płacowa oraz wysokie koszty energii . W ocenie Rogowskiego pewne ożywienie może przynieść zatwierdzone przez Radę Unii Europejskiej złagodzenie podejścia do rozliczania emisji CO2. Według aktualnych regulacji, w latach 2025–2027 będą one liczone jako średnia z trzech lat, co zapewni producentom nieco więcej elastyczności w dostosowaniu się do wymogów klimatycznych.

Z analizy danych zawartych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie BIK wynika, że po kilkuletnim okresie, w którym poziom przeterminowanego zadłużenia w branży motoryzacyjnej stopniowo malał, w 2025 roku sytuacja gwałtownie się zmieniła. Na koniec kwietnia zaległości producentów komponentów motoryzacyjnych przekroczyły 309 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 60 proc. rok do roku.

Długi branży samochodowej

Za zdecydowaną większość tej kwoty odpowiada zaległe zadłużenie firm produkujących części i akcesoria - czytamy w raporcie. W tej grupie przedsiębiorstw kwota zaległości wzrosła z niespełna 18 mln zł w kwietniu 2024 do ponad 280 mln zł w analogicznym okresie bieżącego roku. To skok o ponad 1400 procent.

- Najprawdopodobniej mamy do czynienia z przypadkiem jednej lub kilku dużych firm, które w ostatnich miesiącach wpadły w poważne problemy finansowe, na przykład weszły w postępowania restrukturyzacyjne lub ogłosiły upadłość, a ich zaległe zobowiązania zostały zgłoszone do rejestru. Możliwy jest również efekt kumulacji przeterminowanego długu z poprzednich okresów, który teraz został formalnie ujawniony. W 2024 roku w sektorze sprzedaży części do pojazdów przeprowadzono aż 62 postępowania restrukturyzacyjne, co było jednym z najwyższych wyników w całej branży motoryzacyjnej. Równocześnie, jak wynika z danych rynkowych, ponad połowa firm w Polsce zmagała się z fakturami opóźnionymi o ponad 30 dni, co wskazuje na skalę zatorów płatniczych pogłębiających problemy finansowe producentów i dostawców – wskazał Rogowski.