Duże straty w rolnictwie po powodzi. Najbardziej ucierpiał rzepak

Rzepak, ziemniaki, buraki i kukurydza - te uprawy ucierpiały

Jak mówił w czwartek na konferencji prasowej, ministerstwo zleciło KOWR, by zwrócił się m.in. do spółek hodowli roślin i zwierząt, nad którymi sprawuje bezpośredni nadzór, o przekazywanie pasz objętościowych, pasz treściwych, zboża oraz materiału siewnego i innych pilnie potrzebnych środków do produkcji rolnej dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku powodzi. Koordynacja tej pomocy będzie prowadzona przez KOWR i kierowana pod kątem konkretnego zapotrzebowania ze strony poszkodowanych gospodarstw. Minister podkreślił, że pasze, które zostały zalane w wyniku powodzi, nie nadają się do użytku dla zwierząt.

Większe zaliczki na dopłaty bezpośrednie

Wiceminister Adam Nowak poinformował, że jednym z priorytetów dla resortu rolnictwa jest przywrócenie potencjału produkcyjnego gospodarstw, dlatego już we wtorek 17 września minister wystosował wniosek do KE o uruchomienie pomocy z rezerwy rolnej dla producentów rolnych w związku z powodzią, w celu zrekompensowania poniesionych przez nich strat z tego powodu.

Dodatkowa pomoc dla rolników

Zapytany zaś o termin, kiedy mogą nastąpić pierwsze wypłaty dla rolników, minister odparł, że "będzie to na pewno krócej niż w sytuacji, gdy były przymrozki czy gradobicia (...) zakładamy, że w październku będą one realizowane." Doprecyzował, że "będzie to raczej II połowa października, ale pewne zaliczki mogą być kierowane wcześniej, będzie to dostosowane do pomocy, o której decyduje rząd dla całej grupy mieszkańców, przedsiębiorców, samorządów dotkniętych tymi stratami".