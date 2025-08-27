"Trump łamie kardynalną zasadę"

27 sierpnia 2025, 21:45
Źródło:
CNN
Donald Trump ogłosił usunięcie Lisy Cook z Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej
Donald Trump ogłosił usunięcie Lisy Cook z Rady Gubernatorów Rezerwy FederalnejReuters
wideo 2/5
Donald Trump ogłosił usunięcie Lisy Cook z Rady Gubernatorów Rezerwy FederalnejReuters

Prezydent USA Donald Trump obiecał wyborcom jesienią ubiegłego roku, że szybko pokona inflację po powrocie do Białego Domu. Bezprecedensowe i nieustępliwe ataki Trumpa na Rezerwę Federalną mogą przynieść dokładnie odwrotny skutek - przestrzegają ekonomiści w rozmowie z CNN.

Trump jest pierwszym prezydentem USA, który próbował odwołać gubernatora Rezerwy Federalnej (członka zarządu amerykańskiego banku centralnego). Ale nie jest pierwszym politykiem, który zabiega o niższe stopy procentowe.

"Trump igra z ogniem"

CNN wskazuje, że prezydenci oczywiście chcą zadowolić wyborców bardzo tanimi kredytami hipotecznymi, pożyczkami samochodowymi i kartami kredytowymi. Nic więc dziwnego, że prezydent USA chciałby rozruszać gospodarkę i otworzyć drzwi do oszałamiającego wzrostu PKB i rekordowych cen akcji, które mogłyby posłużyć za materiał na kampanie wyborcze. Problem w tym, że Fed został zaprojektowany tak, aby być niezależnym od ingerencji politycznej - i to nie przypadek.

"Ekonomiści i byli urzędnicy Fed ostrzegają, że Trump igra z ogniem. Ich zdaniem pozwolenie Białemu Domowi na decydowanie o stopach procentowych, by zadowolić wyborców, może przynieść odwrotny skutek. Historia potwierdza te obawy" - pisze amerykański portal.

- Jest mi z tym niekomfortowo. Wygląda to na kolejną próbę prezydenta, która ma na celu osłabienie niezależności polityki pieniężnej. A to doprowadzi do gorszych wyników gospodarczych - ocenia w rozmowie z CNN Narayana Kocherlakota, były prezes Rezerwy Federalnej w Minneapolis.

Ryzyko przegrzania gospodarki

Jak wskazuje CNN, pierwszym problemem jest to, że sztucznie niskie stopy procentowe mogą przegrzać gospodarkę i rozkręcić inflację, a to jest dokładnie ten problem, który Trump obiecał rozwiązać.

Niskie koszty kredytów zazwyczaj stymulują popyt niezależnie od tego, czy jest on potrzebny, czy nie. A nadmierna stymulacja sprawia, że ​​zbyt wiele dolarów goni za zbyt małą liczbą dóbr. Tak właśnie stało się po pandemii COVID-19, kiedy inflacja gwałtownie wzrosła do najwyższego poziomu od czterdziestu lat.

Inflacja w USA jest już niepokojąco wysoka, a postęp w kierunku celu Rezerwy Federalnej na poziomie 2 proc. zatrzymał się w ostatnich miesiącach, częściowo z powodu historycznie wysokich stóp procentowych. Wyborcy są już sfrustrowani wysokimi kosztami utrzymania. Ingerencja w Fed może zaostrzyć ten problem.

Raty kredytów mogą wzrosnąć

CNN wskazuje, że innym poważnym problemem jest to, że inwestorzy byliby zaniepokojeni, gdyby nagle zaczęli obawiać się, że Fed utracił niezależność - i chęć walki z inflacją. Siła banku centralnego wynika częściowo z jego zdolności przekonywania rynków i opinii publicznej, że poważnie traktuje kwestię kontrolowania inflacji.

Gdyby inwestorzy nagle zwątpili w zaangażowanie Fed w utrzymanie niskiej i stabilnej inflacji, z pewnością zażądaliby wyższych zysków z kredytów. Innymi słowy, długoterminowe stopy procentowe - te kontrolowane przez inwestorów, a nie przez Fed - wzrosłyby.

- Im bardziej rynek będzie uważał, że to Biały Dom prowadzi politykę Rezerwy Federalnej, tym wyższe będą długoterminowe stopy procentowe, na przykład stopy kredytów hipotecznych - powiedział Kocherlakota, który pracował w Rezerwie Federalnej do 2015 r., a obecnie jest profesorem finansów na Uniwersytecie w Rochester.

Serwis wskazuje, że oprocentowanie kredytów hipotecznych jest już i tak horrendalnie wysokie i przez większą część roku utrzymywało się na poziomie 7 proc. Sprawia to, że amerykańskie marzenie o posiadaniu własnego domu staje się nieosiągalne dla zbyt wielu osób.

Na tym polega ironia ataku Trumpa na Fed: grozi on podważeniem jego obietnicy wyborczej o obniżeniu inflacji. Może również zaostrzyć najważniejszy problem gospodarczy: koszty utrzymania.

Inflacja gwałtownie wzrosła po ingerencji Nixona i Erdogana

CNN przypomina, że historia pokazuje, jak źle może się to skończyć. W 1970 roku prezydent Richard Nixon powołał Arthura Burnsa, jednego ze swoich głównych doradców ekonomicznych, na stanowisko szefa Rezerwy Federalnej. Mimo że Burns był znany ze swojej walki z inflacją, historycy twierdzą, że Nixon skutecznie wywarł presję na wybranego przez siebie szefa Rezerwy Federalnej, aby pobudził gospodarkę niskimi stopami procentowymi, co miało mu poprawić pozycję polityczną.

Jak wynika z artykułu z 2006 roku opublikowanego w "Journal of Economic Perspectives", analiza rozmów telefonicznych "jednoznacznie ujawnia, że ​​prezydent Nixon wywierał presję na Burnsa, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, aby zaangażował się w ekspansywną politykę pieniężną przed wyborami w 1972 roku". Co więcej, "Richard Nixon żądał, a Arthur Burns zapewnił ekspansywną politykę pieniężną i wzrost gospodarczy w okresie poprzedzającym wybory w 1972 roku".

Pod koniec lat 70. ceny w USA wymknęły się spod kontroli. W 1980 r. inflacja przekroczyła 13 proc, a bezrobocie gwałtownie wzrosło, co później nazwano Wielką Stagflacją.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w 2021 roku zwolnił szefa banku centralnego swojego kraju i powołał na to stanowisko osobę lojalną. Gdy turecki bank centralny obniżył stopy procentowe na polecenie Erdogana, lira turecka gwałtownie spadła, a inflacja przekroczyła 80 proc.

- Historia uczy nas, co może się stać, gdy populistyczny przywódca postanawia przejąć bank centralny - mówi CNN Justin Wolfers, ekonomista z Uniwersytetu Michigan.

Tim Mahedy, były starszy doradca w Fed w San Francisco, określił podjętą przez Trumpa próbę zwolnienia gubernatorki Fed Lisy Cook jako "otwarty atak na niezależność Fed".

Mahedy, obecnie prezes i główny ekonomista Access/Macro, stwierdził w komentarzu dla CNN, że Trump już "w pewnym stopniu upolitycznił politykę pieniężną".

- Trump łamie kardynalną zasadę bankowości centralnej: krytykuj, ale nie upolityczniaj - powiedział Mahedy.

- On i my wszyscy zapłacimy wysoką cenę, jeśli jego kampania nacisku odniesie sukces - cenę, którą będziemy ponosić przez pokolenia - podsumował.

Autorka/Autor:jw/kris

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

USADonald TrumpRezerwa Federalna
Pozostałe wiadomości

Przedstawiciele branży rozlewniczej apelują do premiera Donalda Tuska w sprawie systemu kaucyjnego. Alarmują, że wdrożenie nowych zasad może spowodować utratę konkurencyjności, a także mieć wpływ na konsumpcję i spadek sprzedaży poszczególnych kategorii napojów.

"Stoimy przed dramatyczną sytuacją". Branża alarmuje

"Stoimy przed dramatyczną sytuacją". Branża alarmuje

27 sierpnia 2025, 19:12
Źródło:
PAP

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o zapasach ropy i gazu - przekazała Kancelaria Prezydenta. Nowelizacja miała między innymi usunąć z polskiego prawa zapis uznany przez Brukselę za niezgodny z europejskimi regulacjami. Prezydent zawetował także nowelizację ustawy o środkach ochrony roślin.

Kolejne weta prezydenta Karola Nawrockiego

Kolejne weta prezydenta Karola Nawrockiego

27 sierpnia 2025, 17:50
Źródło:
PAP

Od 2022 roku do 2024 roku spadała liczba mebli produkowanych w Unii Europejskiej, sytuacja na rynku meblarskim pogorszyła się także w Polsce. Jeśli branża nie zwiększy przychodów, będzie musiała optymalizować zatrudnienie przy jednoczesnej konkurencji z azjatyckimi firmami - uważa Krzysztof Mrówczyński z Banku Pekao.

Sektor w tarapatach. Zwolnienia na horyzoncie

Sektor w tarapatach. Zwolnienia na horyzoncie

27 sierpnia 2025, 20:21
Źródło:
PAP

- Wkład Polski w Starlinki to jedne z najlepiej wydanych pieniędzy na wsparcie Ukrainy - stwierdził wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Z kolei wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał, że zawetowanie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przez prezydenta Karola Nawrockiego jest "przeciwko bezpieczeństwu Polski".

Wicepremier: o tym jest to weto

Wicepremier: o tym jest to weto

27 sierpnia 2025, 18:19
Źródło:
PAP

- To będą przede wszystkim przykre konsekwencje z perspektywy polskiej gospodarki, rynku pracy, pracodawców, pracowników i biznesu - stwierdziła w "Faktach po Faktach" w TVN24 ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jej zdaniem weto prezydenta Karola Nawrockiego spowoduje, że ponad 450 tysiącom pracujących w Polsce Ukraińców grozi utrata prawa do pracy zarobkowej.

Ministra: to jest nieracjonalne, niemądre i szkodliwe

Ministra: to jest nieracjonalne, niemądre i szkodliwe

27 sierpnia 2025, 20:01
Źródło:
tvn24.pl

Weszły w życie podwyższone do 50 procent cła na towary eksportowe z Indii do USA. Indyjska gospodarka zareagowała na nie negatywnie - rupia osłabła wobec dolara, giełda w Bombaju też na czerwono. Władze obydwu krajów zapewniły jednak, że szukają sposobu wyjścia z tej sytuacji.

Mocne uderzenie w gospodarkę. Waluta i giełda na czerwono

Mocne uderzenie w gospodarkę. Waluta i giełda na czerwono

27 sierpnia 2025, 16:05
Źródło:
PAP

14. emerytura już wkrótce trafi do seniorów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłaty dodatkowego świadczenia, a w pierwszym terminie otrzyma je ponad 674 tysiące osób. Łączna wartość wypłat przekroczy 991 milionów złotych brutto - poinformował rzecznik ZUS Karol Poznański.

Dodatek dla emerytów. Są terminy wypłat

Dodatek dla emerytów. Są terminy wypłat

27 sierpnia 2025, 14:37
Źródło:
PAP

Rada nadzorcza Orlenu odwołała dwóch członków zarządu spółki - podano w komunikacie. Dodano, że chodzi o Magdalenę Bartoś oraz Artura Osuchowskiego.

Zmiany w zarządzie Orlenu

Zmiany w zarządzie Orlenu

27 sierpnia 2025, 15:05
Źródło:
PAP

Rząd przyjmie projekt budżetu w czwartek o godzinie 14 - poinformował w środę premier Donald Tusk. - Prace trwają do ostatniej chwili - dodał.

Projekt budżetu. Jest deklaracja premiera

Projekt budżetu. Jest deklaracja premiera

27 sierpnia 2025, 13:23
Źródło:
PAP

Prezydent Karol Nawrocki podczas Rady Gabinetowej podkreślił, że ma nadzieję, iż rząd i większość parlamentarna "zajmie się" jego projektem ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. - Jak będzie trzeba, to panu prezydentowi na ucho szepnę później, kto jest naprawdę zainteresowany ograniczeniem polskich ambicji, jeśli chodzi o koleje dużych prędkości - mówił natomiast premier Donald Tusk, odnosząc się do projektu ustawy Karola Nawrockiego dotyczącego CPK.

"Jak będzie trzeba, to panu prezydentowi na ucho szepnę później"

"Jak będzie trzeba, to panu prezydentowi na ucho szepnę później"

27 sierpnia 2025, 10:28
Źródło:
PAP

Moc wiatraków lądowych zostanie zwiększona przede wszystkim przez tak zwany repowering, niezależnie od prezydenckiego weta, rozporządzenie w tej sprawie jest już gotowe - poinformował w środę premier Donald Tusk. Dodał, że prąd z wiatraków popłynie "tak czy inaczej".

Tusk: mamy gotowe rozporządzenie

Tusk: mamy gotowe rozporządzenie

27 sierpnia 2025, 9:57
Aktualizacja: 27 sierpnia 2025, 13:35
Aktualizacja:
Źródło:
PAP

Mogę rozumieć zaletę polityczną takich haseł, że nie pozwoli pan na to, żeby jakakolwiek grupa społeczna została obciążona dodatkowymi daninami. Natomiast nigdy nie spodziewałem się, że wrażliwość społeczna i czułość będzie dotyczyła banków, które osiągają rekordowe zyski - powiedział premier Donald Tusk zwracając się do prezydenta Karola Nawrockiego.

Tusk: nie spodziewałem się, że czułość prezydenta będzie dotyczyła banków

Tusk: nie spodziewałem się, że czułość prezydenta będzie dotyczyła banków

27 sierpnia 2025, 10:24
Źródło:
tvn24.pl, PAP

- Idziesz do salonu, widzisz tańsze auto, siedem lat gwarancji i myślisz: "Pana Boga za nogi złapałam". Dałbym pstryczek w nos - przestrzega Szymon Kazimierczak, reporter TVN Turbo. Chińskie samochody szybko zdobywają polski rynek, ale wciąż brakuje danych o ich trwałości i rzeczywistej wartości po kilku latach użytkowania. - Jeśli okaże się, że po drobnej stłuczce na błotnik czekamy kilka miesięcy, to mamy gwarantowaną frustrację - zwraca uwagę w rozmowie z TVN24+ Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Chińskie samochody? "Wskakujemy do basenu, nie sprawdzając głębokości"

Chińskie samochody? "Wskakujemy do basenu, nie sprawdzając głębokości"

27 sierpnia 2025, 11:44
Źródło:
TVN24+

Wtorkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło głównej wygranej. Kumulacja rośnie do 220 milionów złotych. W Polsce padła jednak wygrana drugiego stopnia o wartości ponad ośmiu milionów złotych. Nagroda trafi też do uczestnika wtorkowego losowania w Lotto Plus. Oto, gdzie padły wygrane.

Wielka wygrana w Eurojackpot w Polsce. Wiadomo, gdzie padła

Wielka wygrana w Eurojackpot w Polsce. Wiadomo, gdzie padła

27 sierpnia 2025, 13:38
Źródło:
tvn24.pl

Volkswagen Group Polska zapłaci blisko 74 miliony złotych kary w związku ze sprawą znaną jako afera Dieselgate - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To efekt ugody spółki z prezesem UOKiK zawartej przed sądem, a wypracowanej wspólnie z Prokuratorią Generalną.

Ponad 70 milionów złotych kary. Gigant zapłaci za aferę

Ponad 70 milionów złotych kary. Gigant zapłaci za aferę

27 sierpnia 2025, 12:11
Źródło:
PAP

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zaapelował do marszałka Sejmu o pilne zajęcie się projektami ustaw dotyczącymi mrożenia cen prądu i pomocy dla Ukraińców. Uznał, że w tym przypadku można ograniczyć konsultacje.

"Powinniśmy się nimi zająć bezzwłocznie". Apel do marszałka Sejmu

"Powinniśmy się nimi zająć bezzwłocznie". Apel do marszałka Sejmu

27 sierpnia 2025, 8:35
Źródło:
PAP

Amerykańska sieć restauracji Cracker Barrel rezygnuje ze zmiany swojego logo po fali negatywnych reakcji klientów. Nowy znak skrytykował także prezydent USA Donald Trump.

Wycofują się z nowego logo po krytyce Trumpa

Wycofują się z nowego logo po krytyce Trumpa

27 sierpnia 2025, 7:03
Źródło:
PAP

Średnie miesięczne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów wynosi obecnie 15 691 złotych brutto, co oznacza wzrost o 4 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem - wynika z najnowszego "Raportu Płacowego". Największy wzrost odnotowano w obszarze finansów i księgowości.

Zarabiają po kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie

Zarabiają po kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie

27 sierpnia 2025, 9:04
Źródło:
PAP