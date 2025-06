Ponad 400 kilometrów nowych dróg w tym roku

czytaj dalej

Piątek po Bożym Ciele to dzień, dzięki któremu część Polaków każdego roku może mieć tak zwany długi weekend. Nie jest on jednak obecnie ustawowo wolny od pracy. Wiele osób decyduje się na wykorzystanie dnia urlopu, mając wtedy szansę na dłuższy wypoczynek. Jednak nie każdy pracownik może sobie na to pozwolić, bo według prawa jest to normalny dzień pracujący. Do Kancelarii Prezydenta trafił projekt ustawy, z propozycją wprowadzenia ustawowo wolnego dnia po Bożym Ciele. Zadecyduje o tym prawdopodobnie nowa głowa państwa - Karol Nawrocki.