"Coś poszło nie tak". Podróżni mają problemy z zakupem biletów PKP Intercity

Sprzedaż biletów przez PKP Intercity ponownie jest utrudniona - donoszą internauci na portalu X. PKP odpowiada "pracujemy nad rozwiązaniem problemu". Zakup biletu przez stronę internetową przewoźnika jest w tej chwili co najmniej utrudniony. To już druga w tym tygodniu usterka.

Internauci donoszą w mediach społecznościowych, m. in. na koncie PKP Intercity na portalu X pod postem o awarii z 3 lutego, o ponownych utrudnieniach w zakupie biletu. "Znowu nie działa" - pisze jeden z nich. "Chcę zakupić bilety na jutro i graniczy to z cudem" - donosi kolejna internautka.

"Coś poszło nie tak"

Redakcja biznesowa tvn24.pl wysłała w tej sprawie pytania do PKP Intercity, m.in. o to, kiedy możemy spodziewać się usunięcia awarii, jednak do chwili publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.