Szybciej nad morze. Oddano do użytku drugi pas ekspresówki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w środę oddała do ruchu 9 kilometrów drugiej jezdni drogi ekspresowej S7 na odcinku od Płońska do węzła Dłużniewo w województwie mazowieckim. Oznacza to ułatwienia dla podróżujących w kierunku Gdańska.

GDDKiA poinformowała o oddaniu do ruchu drugiego pasa na odcinku S7 od Płońska do węzła Dłużniewo w środę po południu. "#S7 Pieńki–Płońsk. Oznakowanie poziome wykonane. Zgodnie z zapowiedzią wprowadziliśmy kolejne ułatwienia. Kierowcy jadący w str. Gdańska mają do dyspozycji 2 pasy ruchu" - czytamy we wpisie na Twitterze. W ubiegłą środę GDDKiA udostępniła do ruchu drugą jezdnię w kierunku Warszawy.

Jak zaznaczono, udostępnienie jezdni nie oznacza zakończenia prac. Oznacza to, że na odcinku pomiędzy węzłem Dłużniewo i obwodnicą Płońska kierowcy będą korzystać z obu pasów jezdni, ale z ograniczeniem prędkości do 80 km/h.

Na pozostałej części trasy, od Napierek do Dłużniewa, również ruch odbywa się pełnym przekrojem jezdni przy ograniczeniu prędkości do 80 km/h. GDDKiA zapowiadała przed kilkoma dniami, że docelowa organizacja ruchu będzie wdrażana stopniowo we wrześniu i październiku br., po zakończeniu wszystkich prac.

GDDKiA

Budowę 71 km drogi ekspresowej S7 podzielono na cztery odcinki realizacyjne: Napierki - Mława (ok. 14 km), Mława - Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo - Pieńki (ok. 22 km) oraz Pieńki - Płońsk (ok. 13,7 km). Prace budowlane rozpoczęły się jesienią 2019 roku. Łączny koszt inwestycji wynosi 1,6 mld zł, przy czym wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej przekracza 1 mld zł.

