Przejścia dla zwierząt - jak przebiega budowa

"Kwestie związane z ukształtowaniem terenu i przebiegiem drogi mają duży wpływ na wybór przejścia dolnego (pod drogą) lub górnego (nad drogą). Natomiast zaobserwowane w danym miejscu gatunki zwierząt oraz przebieg szlaków migracyjnych wskazują na to, jakim zwierzętom ma ono służyć - dużym, średnim czy małym. Zwierzęta często migrują wzdłuż rzek, dlatego mosty nad nimi są celowo wydłużane, aby umożliwić migrację zwierząt wzdłuż cieków wodnych" - poinformowano. Na odcinkach przebiegających przez obszary leśne lub pola na równinach oraz w korytarzach migracyjnych zwierząt budowane są górne przejścia, co - jak zaznaczono - zwiększa koszt budowy w porównaniu do realizacji trasy bez takich obiektów. "Można przyjąć, że średni koszt realizacji wszystkich urządzeń ochrony środowiska (przejść dla zwierząt, ogrodzeń drogowych i herpetologicznych, systemu odwodnienia i ekranów przeciwhałasowych), to ok. 11 proc. łącznych kosztów budowy dróg szybkiego ruchu. Przy czym sam koszt przejść dla zwierząt stanowi ponad 6,5 proc. Z analizy dostępny danych wynika, że średni koszt górnego przejścia dla zwierząt to ok. 11 mln zł" - podała GDDKiA.