Ostatnie dni przed dużą podwyżką
W piątek 19 września 2025 roku wejdą w życie nowe, wyższe stawki opłat za przeprowadzanie badań technicznych pojazdów. W przypadku aut osobowych opłata wzrośnie z 98 do 149 złotych.
Ministerstwo Infrastruktury wyjaśniało wcześniej, że nowe, określające wysokość opłat rozporządzenie urealnia wysokość stawek za przeprowadzanie badań technicznych po ponad 20 latach i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.
"Dotychczasowa wysokość opłat za badania techniczne w Polsce należała do jednych z najniższych w Europie. Urealnienie opłat za badania techniczne zostało dokonane w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług, począwszy od 2020 r., który został przyjęty za rok bazowy" - przekazano.
Wyższe stawki za badanie techniczne
Najważniejsza zmiana dotyczy samochodów osobowych – opłata za badanie techniczne wzrośnie o 51 zł i wyniesie 149 zł.
Przykładowe inne stawki opłat:
- motocykl, ciągnik rolniczy – 94 zł,
- motorower – 76 zł,
- samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy o dmc od 3,5 t do 16 t – 234 zł,
- samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy o dmc powyżej 16 t – 269 zł,
- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna o dmc do 3,5 t – 119 zł,
- pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne 96 zł) – dla samochodu osobowego w sumie 245 zł.
Inwestycje w stacjach diagnostycznych
Prezeska Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Jolanta Źródłowska mówiła niedawno, że urealnienie opłat za badania techniczne poprawi ich jakość i jest szansą na modernizację i zakup nowoczesnych urządzeń diagnostycznych.
- Bardzo nam również zależy na podniesieniu prestiżu zawodu diagnosty i zachęceniu młodych ludzi do wyboru tej ścieżki kariery, bo nie mamy w tej chwili zmiany pokoleniowej w tym zawodzie - mówiła.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock