Od soboty nowe paliwo na stacjach

Od soboty wszystkie stacje paliw zobowiązane będą do sprzedaży zimowego oleju napędowego. To coroczna procedura regulowana rozporządzeniem ministra klimatu i środowiska. Polskie przepisy określają także parametry, jakie muszą spełniać paliwa zimowe, przejściowe, a także letnie.

Przepisy prawa nakładają w Polsce wymóg, by paliwo oferowane na stacjach cechowało się sezonowością, jeśli chodzi o parametry. Oznacza to, że zależnie od pory roku do zbiorników trafia odmiana letnia, zimowa albo przejściowa.