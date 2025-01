Ceny paliw. Prognozy analityków

"Chociaż podczas pierwszego w tym roku monitoringu cen paliw na stacjach odnotowaliśmy nieznaczny spadek średnich cen paliw, to już w kolejnym tygodniu możemy obserwować wyższe ceny" - napisali w komentarzu analitycy Refleksu.

Zwrócili uwagę, że obecnie za litr benzyny kierowcy płacą o 1-3 grosze mniej niż w ostatnich dniach grudnia. Diesel jest tańszy o ok. 3 grosze, a ceny autogazu są niższe średnio o 2 grosze za litr. Analitycy wskazali, że 2 stycznia średnie ceny paliw wyniosły odpowiednio: dla benzyny bezołowiowej 95 - 6,04 zł/l, bezołowiowej 98 - 6,81 zł/l, oleju napędowego - 6,13 zł/l, zaś autogazu - 3,16 zł/l.

Prognozowane ceny paliw w styczniu

Zdaniem analityków Refleksu od 6 do 12 stycznia br. średnia cena detaliczna benzyny bezołowiowej 95 wyniesie od 6,04 do 6,10 zł/l, bezołowiowej 98 - 6,80–6,85 zł/l, oleju napędowego - od 6,13 do 6,18 zł/l. Litr autogazu może kosztować 3,18–3,23 zł.