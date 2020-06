Niższe opłaty za przejazd autostradą. Jest decyzja w sprawie stawek

Od początku tego roku spółka zdecydowała się na wprowadzenie preferencyjnych stawek dla kierowców korzystających z automatycznych sposobów płatności: A4Go, Autopay lub Telepass. Początkowo stawki miały obowiązywać przynajmniej do końca marca, następnie do 30 czerwca br. Teraz przedłużono ten okres do końca września.