Ostatnie dni na zgłoszenia do kolejnej edycji akcji "TVN pomagajmy sobie"

Tylko do środy 25 listopada można przesyłać zgłoszenia do kolejnej edycji akcji "TVN pomagajmy sobie". W ramach naszych działań chcemy wesprzeć zarówno branżę gastronomiczną, jak i osoby najbiedniejsze, potrzebujące ciepłego posiłku. Dzięki nowej inicjatywie restauracje, które zgłoszą się do udziału w akcji, otrzymają zamówienia na przygotowanie kilkudziesięciu ciepłych posiłków dziennie przez kilkanaście dni. Dania zostaną wydane osobom potrzebującym.