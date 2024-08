Nowa możliwość rozliczeń dla przedsiębiorców. Jest decyzja

Nowa możliwość dla przedsiębiorców

Kto będzie mógł skorzystać?

Dodatkowo przedsiębiorca musi złożyć do 20 lutego (lub do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął działalność), że chce rozliczać się metodą kasową. To oświadczenie będzie działać także w kolejnych latach, do chwili jego odwołania.