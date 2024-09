Poprawki do projektu o kasowym PIT

Komisja przyjęła kilka poprawek do projektu, które miały głównie charakter doprecyzowujący, tak by uniknąć m.in. wątpliwości interpretacyjnych.

Kasowy PIT dla przedsiębiorców

Zgodnie z projektem, z metody kasowej będzie mógł skorzystać przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (a więc nie skorzystają z tego rozwiązania osoby prowadzące spółkę cywilną czy jawną), jeśli ich przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 1 mln zł (po zmianie spowodowanej poprawką) i jeśli prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów; przedsiębiorcy prowadzący księgi rachunkowe nie skorzystają z tego rozwiązania. Dodatkowo przedsiębiorca będzie musiał złożyć do 20 lutego (lub do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął działalność) deklarację, że chce rozliczać się metodą kasową. To oświadczenie będzie działać także w kolejnych latach, do chwili jego odwołania.