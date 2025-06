Krajowy System e-Faktur uproszczony i z nową datą

Najważniejsze fakty o systemie KSeF

- Obowiązek wystawiania e-faktur dla wszystkich podatników (dla podatników czynnych i podatników zwolnionych z VAT), zostaje podzielone na etapy: 1) od 1 lutego 2026 roku dla podatników, których wartość sprzedaży (wraz z podatkiem) przekroczyła w 2024 roku 200 mln zł, 2) od 1 kwietnia 2026 roku dla pozostałych przedsiębiorców. - Do końca 2026 roku utrzymana zostaje możliwość wystawiania faktur na kasach rejestrujących, a także odroczone zostaje podawanie numeru KSeF w płatnościach za e-faktury. - Rozwiązanie da firmom więcej czasu na dostosowanie się do zmian. - Na stałe wprowadzona zostaje możliwość dobrowolnego stosowania przez podatników trybu "offline24". - Od kwietnia do grudnia 2026 roku, wprowadzony zostaje okres przejściowy, w którym mikro-przedsiębiorcy, posiadający transakcje potwierdzane fakturami o łącznej wartości sprzedaży do 10 tys. zł miesięcznie, nie będą musieli wystawiać e-faktur. - Do końca 2026 roku odroczono stosowanie kar, co zapewni dodatkowy czas podatnikom na prawidłowe wdrożenie obowiązków bez potencjalnej odpowiedzialności za błędy. - Dzięki KSeF, obowiązki przechowywania faktur przejmuje administracja skarbowa. - W związku z wejściem w życie KSeF, o 1/3 skrócony zostanie podstawowy termin zwrotu VAT – z 60 do 40 dni. Podatnicy otrzymają przez to szybciej środki z urzędu skarbowego, co poprawi ich płynność finansową.